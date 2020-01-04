закрыть
4 января 2020, суббота, 23:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Линас Линкявичюс: Никто не верил, что Литва вступит в НАТО

  • 4.01.2020, 22:29
Линас Линкявичюс: Никто не верил, что Литва вступит в НАТО
Фoто: delfi

Глава литовского МИД – об историческом письме и вступлении Литвы в Альянс.

Исполнилось 26 лет со дня, когда Литва обратилась к НАТО с просьбой о вступлении. 4 января 1994 года тогдашний президент Альгирдас Бразаускас направил руководству Альянса письмо с просьбой о вступлении, которое было согласовано со всеми политическими силами страны.

Это был акт волеизъявления, определивший судьбу Литвы на многие десятилетия вперед. О том, как проходил процесс вступления в НАТО, вспоминает в интервью delfi.lt Линас Линкявичюс – глава литовского МИДа, который в прежние годы дважды занимал пост литовского министра обороны. Первыми шагами по укреплению обороны было создание военной бригады Geležinis Vilkas (Железный волк), что впоследствии сыграло положительную роль по вступлению страны в Североатлантический военный блок.

Как говорит Линас Линкявичюс, до 2000 года среди политиков международного уровня присутствовал скептицизм по отношению к Литве. Многие считали ее шансы на вступление в Альянс довольно призрачными. Основания для таких суждений были: литовской армии катастрофически не хватало средств.

Несмотря на это, страна упорно шла к своей цели, укрепляя обороноспособность и доказывая свою военную состоятельность. Время показало, что эта тактика была верна. 29 марта 2004 года Литва стала полноправным членом Альянса. Сегодня страна определяет судьбу Североатлантического блока наряду с его остальными членами.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин