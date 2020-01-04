Линас Линкявичюс: Никто не верил, что Литва вступит в НАТО 4.01.2020, 22:29

Фoто: delfi

Глава литовского МИД – об историческом письме и вступлении Литвы в Альянс.

Исполнилось 26 лет со дня, когда Литва обратилась к НАТО с просьбой о вступлении. 4 января 1994 года тогдашний президент Альгирдас Бразаускас направил руководству Альянса письмо с просьбой о вступлении, которое было согласовано со всеми политическими силами страны.

Это был акт волеизъявления, определивший судьбу Литвы на многие десятилетия вперед. О том, как проходил процесс вступления в НАТО, вспоминает в интервью delfi.lt Линас Линкявичюс – глава литовского МИДа, который в прежние годы дважды занимал пост литовского министра обороны. Первыми шагами по укреплению обороны было создание военной бригады Geležinis Vilkas (Железный волк), что впоследствии сыграло положительную роль по вступлению страны в Североатлантический военный блок.

Как говорит Линас Линкявичюс, до 2000 года среди политиков международного уровня присутствовал скептицизм по отношению к Литве. Многие считали ее шансы на вступление в Альянс довольно призрачными. Основания для таких суждений были: литовской армии катастрофически не хватало средств.

Несмотря на это, страна упорно шла к своей цели, укрепляя обороноспособность и доказывая свою военную состоятельность. Время показало, что эта тактика была верна. 29 марта 2004 года Литва стала полноправным членом Альянса. Сегодня страна определяет судьбу Североатлантического блока наряду с его остальными членами.