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Фотофакт: в аэропорту Минска продают сувениры ценой в среднюю зарплату

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  • 4.01.2020, 22:48
Фотофакт: в аэропорту Минска продают сувениры ценой в среднюю зарплату
Фото: "КП"

Собачка за 673 рубля, а лис «всего» за 410.

В Национальном аэропорту «Минск», в зоне вылета, около выходов на посадку, располагаются магазинчики со всякой всячиной. Там-то и были замечены белорусские сувениры по кусачим ценам. Спору нет: изделия очень красивые и необычные, но стоят ли они этих денег? У автора игрушек ответ будет один, у большинства белорусов — другой, а у покупателей — третий.

Собачка продается за 673 рубля, а лис «всего» за 410.

«Мягкие игрушки по цене зарплаты в райцентре», — сопроводила снимки подписью читательница kp.by.

Фото: "КП"
Фото: "КП"
Фото: "КП"

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