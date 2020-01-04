Фотофакт: в аэропорту Минска продают сувениры ценой в среднюю зарплату 1 4.01.2020, 22:48

Фото: "КП"

Собачка за 673 рубля, а лис «всего» за 410.

В Национальном аэропорту «Минск», в зоне вылета, около выходов на посадку, располагаются магазинчики со всякой всячиной. Там-то и были замечены белорусские сувениры по кусачим ценам. Спору нет: изделия очень красивые и необычные, но стоят ли они этих денег? У автора игрушек ответ будет один, у большинства белорусов — другой, а у покупателей — третий.

Собачка продается за 673 рубля, а лис «всего» за 410.

«Мягкие игрушки по цене зарплаты в райцентре», — сопроводила снимки подписью читательница kp.by.

Фото: "КП"

Фото: "КП"