Юрий Хащеватский: Назревают опрокидывающие Лукашенко события 11 5.01.2020, 8:00

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ЮРИЙ ХАЩЕВАТСКИЙ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Появилась реальная возможность отстранить диктатора.

Об этом в интервью Charter97.org заявил известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский, комментируя ситуацию, которая сложилась в Беларуси в начале 2020 года.

- 2019 год был насыщенным на события. Что, по вашему мнению, было наиболее знаковым для Беларуси — настолько, что еще может отозваться в году наступившем?

- Мне кажется, что наиболее важное из того, что происходит – это возобновление разговоров о «союзном государстве» и попытки его реально создать со стороны России.

Это, на мой взгляд, самое сложное и опасное для белорусского суверенитета «мероприятие»: мы должны быть постоянно настороже, понимать, что можем потерять страну.

И дело не только в том, что своя страна для любой нации является ценностью сама по себе. Ценностью в том смысле, что можно жить, как хочешь. Можно жить в такой культурной среде, которую ты выстроишь. Можно придерживаться тех традиций, которые ты считаешь нужными и полезными для тебя и для своей семьи.

Дело не только в этом. А дело в том, что та восточная Орда, которая пытается сюда прийти (и уже во многом пришла), до уничтожения изменит психологию людей, их способ мышления и культурные традиции. Она полностью изломает все и оставит после этого только рабство, покорность, отсутствие чувства собственного достоинства, злобу и ненависть ко всему, что находится рядом.

Мы это уже видим. Видим и в самой России, и в тех странах, где Россия начинает диктовать свои интересы: как это было и происходит в Украине и в Грузии. Поэтому мы должны быть очень внимательными и сделать все, чтобы не допустить этого.

Все это тесно связано с проблемой наличия у нас правителя, который захватил власть и вцепился, как клещ, в «президентское» кресло — для того, чтобы обеспечить себя и близких себе всеми благами, которые только можно украсть у белорусского народа.

Вот здесь как раз и творится самая большая опасность, потому что именно этот человек 25 лет вел страну в капкан. Наконец, он и нас туда завел, и теперь мы должны каким-то образом выползти из него, отбиться. Я знаю, что это можно сделать, если вся нация подымется против этого так называемого «братского союза». И я знаю, что это получится только в том случае, если все мы поймем, что самая главная опасность для нашего суверенитета – это Лукашенко.

- На начало 2020 года Лукашенко впервые не удалось договориться с Россией о ценах на нефть на следующий год (обычно этот вопрос «утрясали» до Нового года). Как вы это прокомментируете?

- Это усиливается нажим со стороны России на него. То есть, от клиента потребовали наконец то расплатиться за удовольствия, которые ему предоставляли 25 лет: за фривольную жизнь белорусской вертикали и чиновников, за непрерывные подпитки деньгами со стороны России, деньгами не только в виде кредитов, а в виде скидок, отмены пошлин и акцизов, в виде того, что закрывали глаза на белорусскую контрабанду, на черные и серые схемы, созданные в Беларуси (вспомните хотя бы историю с разбавителями и растворителями).

За все это в результате Александру Григорьевичу сейчас предъявили счет и попросили оплатить.

- Как, по вашему мнению, могут развиваться события?

- Со стороны России мало что изменится, мне кажется. Внешнее впечатление таково, что Россия хочет какого то углубления интеграции: «подмять» и включить Беларусь шестью областями в федерацию.

Но на самом деле огромному количеству российских структур и групп это невыгодно. Для них выгодно чтобы Беларусь оставалась такой «черной дырой», какой она стала за эти 25 лет для российского бизнеса. Потому что именно через Беларусь идут все самые черные и серые схемы, все эти круговерти, которые там делаются. Это возможность умыкать из России мимо бюджета огромные деньги, торговать нефтью, газом, таскать через Беларусь все, что угодно, включая, как я понимаю, даже наркотики.

Поэтому вряд ли они такую удобную для себя возможность уничтожат. К тому же надо учитывать то, что не исключены самые жесткие санкции по отношению к России со стороны западных стран, включая даже отключение от SWIFT — и в данном случае белорусские банки нужны российской власти как возможность обходить все эти ограничения.

Беларусь, таким образом, им нужна: она как бы такая «нейтральная» территория, вроде Швейцарии во время Второй Мировой войны. Поэтому я думаю, что происходящее — это обычная трескотня, обычные движения, напоминающие школьную игру в «петухов», а на самом деле все, как было, так и останется.

Изменения могут начаться только в том случае если в России или Беларуси начнутся серьезные перемены, опрокидывающие диктаторов события.

В случае с Беларусью я имею в виду опрокидывающие выборы. Мы можем попробовать опрокинуть всю эту ситуацию, потому что в августе у нас пройдут президентские выборы. И я думаю, что уже давно пора готовиться к этому. Граждане Беларуси должны понять, что наше будущее, будущее наших детей и внуков, будущее страны значительно важнее, чем отдых на берегах Турции или копание в огороде на даче — и отнестись очень важно к этому моменту. Это первое.

И второе: все усилия надо направить на то, чтобы наконец то суметь поставить эти выборы под контроль общества. Все наши политические силы должны, как минимум, договориться об этом. О том, чтобы сделать эти выборы подконтрольными.

- Вы придумали замечательные термины: опрокидывающие выборы и опрокидывающие события. То есть, у нас есть реальный шанс уже в 2020 году опрокинуть диктатора?

- Конечно. Ведь сегодня, что уже греха таить, многие не верят в то, что может что-то произойти, не верят в то, что белорусский избиратель на выборах может наконец то отстранить Лукашенко от власти.

Особенно смешно это слушать от демократически настроенных людей. Мне кажется, что именно этот миф, который создается самыми разными людьми, пусть даже и неосознанно, больше всего нам и мешает.

Почему? Потому что если мы настроим себя так, что все равно ермошинские структуры нас всех обманут, то это может стать правдой. Мы тем самым просто позволим им это сделать.

Поэтому я считаю, что хватит нам сидеть в унынии. Необходимо сейчас очень серьезно собраться, перекрыть реальным наблюдением все возможные участки для голосования и наконец то суметь доказать, что давным давно уже, много выборов подряд, Лукашенко проигрывает.

И это правда: он давно проигрывает демократическим кандидатам. Это просто необходимо узаконить, дать возможность людям это увидеть. Я думаю, это возможно сделать — конечно же, при некотором напряжении. Не сидеть дома на диване и рассказывать, как надо победить, в своих твитах или на форумах, а действительно пойти пронаблюдать, выйти отстаивать реальный результат и так далее. Это минимальное, что необходимо сделать.

- Чего бы вы хотели пожелать белорусам в новом 2020 году?

- Только одного. Ценить себя, ценить свои возможности, ценить свою семью, ценить свое достоинство. Не давать возможности себя обманывать. Не поддерживать этот обман, который несется со всех сторон, со всех государственных СМИ, со всех экранов телевизоров.

Понимать, что вы – не дураки, вы – не идиоты. Вы прекрасно понимаете ситуацию, которая создалась. Вы прекрасно понимаете, как вами пытаются торговать. Вы должны обрести чувство собственного достоинства, и это, на мой взгляд, главное обретение, которое каждый белорус должен сделать в 2020 году: еще больше поверить в себя, в свои силы.