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В Ираке обстреляли авиабазу с солдатами США

  • 5.01.2020, 8:03
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В Ираке обстреляли авиабазу с солдатами США
Иллюстрационное фото

Ракеты разорвались в зоне складов.

Обстановка в Ираке продолжает накаляться после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Две ракеты разорвались на территории авиабазы Балад в зоне складов, сообщают представители иракской армии в субботу, 4 января.

Информация о погибших на данный момент отсутствует. Авиабаза находится в нескольких десятках километров к северу от Багдада, на ней, в частности, располагаются военнослужащие США, передает dw.com.

Кроме того, так называемая "зеленая зона" в центре столицы Ирака также подверглась двум ракетным ударам, заявили представители сил безопасности. В этом квартале расположены иностранные и правительственные объекты, в том числе посольство США. В свою очередь, полиция сообщила о падении единственной ракеты вблизи от здания американской дипмиссии, которое десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" штурмовали в конце декабря 2019 года.

Ликвидация генерала Сулеймани

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.

Он считался одним из важнейших военных чинов Ирана - генерал курировал борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", отвечал за Сирию и Ирак, получал приказы напрямую от иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Вскоре после смерти Сулеймани Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.


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