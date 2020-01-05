закрыть
5 января 2020, воскресенье, 10:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Поляки и литовцы в четыре раза опережают белорусов по минимальной зарплате

2
  • 5.01.2020, 8:08
  • 1,491
Поляки и литовцы в четыре раза опережают белорусов по минимальной зарплате
Фото: tut.by

Как мы выглядим в этом вопросе на фоне соседей?

С 1 января в Беларуси «увеличилась» минимальная зарплата. Теперь она составляет 375 рублей в противовес прошлогодним 330 рублям, это сумма до уплаты налогов. Платить меньше работодатель не вправе (если вы, конечно, работаете на полную ставку). Портал tut.by посмотрел, как с нового года изменились минимальные зарплаты у наших соседей и чему они равны.

В Украине минимальная зарплата с этого года составляет 4723 гривны (421 белорусский рубль). По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 550 гривен (49 рублей).

Выросла минимальная зарплата и в Литве, причем достаточно ощутимо — сразу на 52 евро (122,42 рубля). С 1 января 2020 года она составляет 607 евро (1429 рублей). Это в 3,8 раза больше, чем в Беларуси.

В Латвии минимальная зарплата составляет 430 евро (1012,31 белорусского рубля). С 1 января она не увеличивалась, однако в течение этого года минималку могут повысить до 500 евро (1177 рубля).

Польша тоже приняла решение увеличить минимальную зарплату. С 1 января она равняется 2600 злотым (1435,49 рублей) и по сравнению с прошлым годом выросла на 350 злотых (193,24 рубля). Польские власти планируют, что с 2021 года минималка вырастет до 3000 злотых (1656,33 рубля).


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин