Поляки и литовцы в четыре раза опережают белорусов по минимальной зарплате 2 5.01.2020, 8:08

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Фото: tut.by

Как мы выглядим в этом вопросе на фоне соседей?

С 1 января в Беларуси «увеличилась» минимальная зарплата. Теперь она составляет 375 рублей в противовес прошлогодним 330 рублям, это сумма до уплаты налогов. Платить меньше работодатель не вправе (если вы, конечно, работаете на полную ставку). Портал tut.by посмотрел, как с нового года изменились минимальные зарплаты у наших соседей и чему они равны.

В Украине минимальная зарплата с этого года составляет 4723 гривны (421 белорусский рубль). По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 550 гривен (49 рублей).

Выросла минимальная зарплата и в Литве, причем достаточно ощутимо — сразу на 52 евро (122,42 рубля). С 1 января 2020 года она составляет 607 евро (1429 рублей). Это в 3,8 раза больше, чем в Беларуси.

В Латвии минимальная зарплата составляет 430 евро (1012,31 белорусского рубля). С 1 января она не увеличивалась, однако в течение этого года минималку могут повысить до 500 евро (1177 рубля).

Польша тоже приняла решение увеличить минимальную зарплату. С 1 января она равняется 2600 злотым (1435,49 рублей) и по сравнению с прошлым годом выросла на 350 злотых (193,24 рубля). Польские власти планируют, что с 2021 года минималка вырастет до 3000 злотых (1656,33 рубля).