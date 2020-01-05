Цивилизация Запада - это два замечательных парня 2 Егор Седов

5.01.2020, 8:15

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Один из них просто разрубил узел, а второй - вытащил меч из камня, обратив его на врагов.

Удивительным образом совпали два абсолютно, казалось бы, разных события.

Первое всеми нами обсуждается - это ликвидация иранского террориста Сулеймани, а главное - реакция на данную хирургическую операцию.

Второе - то, что в этот день Нобелевский комитет рассекретил материалы по премии полувековой давности. Выяснилось, что в тот год номинировали Солженицына - но премию не дали, исходя из соображений "не буди лихо" (что очень характерно).

Но для меня важнее, что не дали премию и Толкиену, которого тоже номинировали!

Ее вручили драматургу Беккету. Несомненно, человеку уважаемому.

Кто-то, наверное, помнит название "В ожидании Годо". Кто-то, наверное, даже помнит содержание пьесы.

Вот только любящих и помнящих "Властелина колец" - на порядки больше!

А почему?

А потому что, в конечном счете, великая книга Великого Мастера - о ценностях того, что мы называем Цивилизацией. Не потому ли Нобелевку ему и не вручили?

Что такое та самая Цивилизация Запада, о которой нам столько сказано?

Это - прекрасный уровень жизни для всех?

Нет. Это - как раз недавнее достижение.

И потом - есть страны, где уровень жизни не хуже. Но почему-то их сложно считать стол же привлекательными.

Тогда что?

На мой взгляд есть две вещи, связанные друг с другом. Без которых никакой Цивилизации нет.

Свобода и достоинство - та же честь, но совсем не по рождению.

Они и составляют то, что мы называем привлекательностью. То, почему разнорабочим в свободной стране быть гораздо лучше, чем богачом, но в несвободном мире.

Вот об этом говорят книги Толкиена, книги Роулинг. И еще об одной ценности - о противостоянии тирании. Противостоянии, где компромиссов быть не должно.

А еще в детстве у меня была одна из любимых книг - европейские легенды и сказания. Ну, откуда еще советскому ребенку узнать о Роланде, короле Артуре, Лоэнгрине? Из адаптированного перевода, вестимо.

И знаете что? Я что-то не могу припомнить, где там "реаль-политики"? Что-то нету их... Вот разве только жадный гаммельнский бургомистр и иже с ним, из-за которых несчастье и случилось... Вот если только они.

А теперь скажите: а можно вообразить Галадриэль или Арвен, извиняющихся перед Сауроном за то, что - ну надо же, какой ужас! - одного из назгулов подбили?! Вот как-нибудь так: "Дорогой Мордор, проклятая Светлая Коалиция не уважает вашу страну, ваш флаг, ваш народ, мы вынуждены жить при террористическом режиме Арагорна!.."

Или роханцев, в страхе восклицающих: ах, что теперь будет, Мордор устроит ответку!

Или Роланда, заключающего сделку с королем Марсилием?

Кто-нибудь может себе такое представить? Лично у меня воображалка сломается.

Однако, как видим, нашлись люди [в чуде] в Голливуде. И если бы только там...

Хотя - что такое Голливуд? А это - проводник смыслов. Новая (и вполне тоталитарная) идеология работает по всем фронтам, а кино таки является пусть не важнейшим, но очень важным из искусств.

Сперва была философия. Сперва были некоторые философы (тоже нобелевски олауреаченные), которые сочли убийцу и палача по кличке "Че" "совершенным человеком".

Были академики и профессора, которые продвигали тот самый постмодерн.

Ну, а потом дело естественным образом дошло и до искусства.

И вот в Голливуде оно завелось. И расцвело.

Dear Iran, прими уже несчастную актрису Роуз, изнывающую при террористическом режиме в США, пусть очередной "Крик" снимает в Тегеране. И постит флаг с грустным львом (исходник, кстати, шахский, о чем Роуз, вероятно, без понятия).

Понятно, почему они сейчас так развопились: это же не только Сулеймани и штаб его банды уничтожили, это по "реаль-политик" вчера дали залп. Хотел того Трамп или нет - несущественно, Судьба - такая штука, желающих ведет, нежелающих - тащит…

И вот интересно: у нынешних "политкорректоров" есть такая штука, которую они называют "интерсекционностью", а я - "пакетностью" или "клубком": потянешь за одну ниточку - всё размотается. Оказывается, Роуз МакГоуэн - одна из главных активисток "MeToo". Сильно пострадала десятилетия назад от продюсера Харви Вайнштейна. Но, видимо, не в курсе, что творят КСИРовцы, командира которых она оплакивает, с арестованными иранками.

Дай боги ей не знать, пребывать в неведении счастливом... Но вот о судьбе "Лорда Гав-Гава", британского нациста, уехавшего в рейх, устроившегося пропагандоном на англоязычном радио, пойманного потом англичанами, пусть все-таки помнит.

Цивилизация Запада - это все-таки не "реаль-политики". Лично для меня это два замечательных парня. Один из них просто разрубил невероятно закрученный узел - загадку, которой гордились в Гордии. Второй - вытащил меч из камня, обратив его на врагов.

Я верю в силу Цивилизации. И верю, что удобно устроившийся в самом ее сердце вирус соглашательства и подлости будет в конце концов ликвидирован. Что большинство людей Америки считают дураками этих, мечущихся сейчас между извинениями иранскому режиму и проклятиями Израилю - вот с ним-то почему-то можно и неполиткорректно! Впрочем, пусть, конечно, говорят, дурь свою миру показывают, Первая Поправка - это святое!

Но если нет, если все-таки "интернационал подлецов" победит... временно, разумеется... Ну, тогда упавшее эльфийское знамя Свободы поднимут хоббиты. Иначе и быть не может.

Егор Седов, «Фейсбук»