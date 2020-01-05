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В Беларуси подорожал бензин

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  • 5.01.2020, 8:30
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В Беларуси подорожал бензин

В 2019 году цены на топливо менялись 28 раз.

С 5 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин выросли на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составила 1 рубль 65 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 75 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 97 копеек, ДТ — 1 рубль 75 копеек.

Это первое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 29 декабря 2019 года: все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.


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