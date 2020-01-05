Стало известно, в какое время лучше всего пить кофе 3 5.01.2020, 8:43

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Это точно не промежуток между 8 и 9 утра.

Исследования утверждают, что кофе положительно влияет на деятельность мозга, сердца и кровообращения, ускоряет обмен веществ. Но в то же время пить этот тонизирующий напиток можно не всем. А лучше всего – в определенные часы, пишет ap22.ru.

Эксперты утверждают, что даже кофе без кофеина может давать положительный эффект, хотя и более слабый. Это связано с антиоксидантами, которые содержатся в напитке.

Они не только способствуют глубокому вкусу кофе, но и эффективны против свободных радикалов – молекул, разрушающих клеточную целостность и вызывающих рак. Помимо этого, кофе обеспечивает защиту от болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов заявляет, что 400 мг кофеина в день абсолютно безопасны для здоровья. Однако некоторым стоит воздержаться от этого.

Это касается тех людей, организм которых генетически не способен нормально усваивать кофе. Оно провоцирует учащенное сердцебиение или боль в животе, пишет МедикФорум. Не всегда кофе может стимулировать.

К примеру, утром, между восемью и девятью часами, кофе не способен бодрить, поскольку в это время в организме и так высокий уровень кортизола, и кофеин не сможет дополнительно взбодрить.

По этой же причине не стоит пить кофе между 12 и 13:00 и 17:30 и 18:30. Лучшее время для кофейной паузы — с 9:30 до 11:30. Наибольшую пользу организму принесут три-четыре чашки кофе в день.

Согласно исследованиям, более пять чашек кофе провоцируют риск развития сердечно-сосудистых патологий. Самое интересное, что высокая вероятность болезней сердца выявлена у людей, которые вообще не пили кофе.