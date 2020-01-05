Президент из подворотни 2 5.01.2020, 9:23

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Истории, которые сформировали российскую информационную реальность.

Сайт Радио Свобода опубликовал истории, которые, по мнению журналистов, сформировали российскую информационную реальность в 2019 году.

В январе Радио Свобода мы опубликовало интервью с бывшим сотрудником ВГТРК Леонидом Кривенковым "Советую телевизор не включать". Кривенков десять лет проработал телеоператором в студии прямого эфира, снимал передачи с участием известных политиков и хорошо изучил кухню ВГТРК.

Леонид Кривенков

"Я никогда не разделял идеологию правящего в России режима, но мне было интересно попытаться внедриться на "фабрику лжи" и посмотреть изнутри, как там всё устроено", – рассказывает Леонид Кривенков. Опыт оказался малоприятным. "Мне надоело целыми днями смотреть на путинских холуев и слушать их вранье", – признается телеоператор и рассказывает об известных случаях фальсификаций – например, о том, как "Единая Россия" на телеэкране набрала 146% голосов на выборах 2011 года. "Из Кремля в "Россию-24" пришла разнарядка – какие проценты за "Единую Россию" показывать в новостях. Шеф-редактор спросила: "А как же быть с другими партиями?", на что получила ответ: "А другим партиям показывайте тот процент, какой они реально набрали". Шеф-редактор не стала спорить, ведь Кремлю виднее, и сделала всё так, как ей приказали. Вот так и получились 146%".

Что связывает Владимира Путина с группировками бандитского Петербурга 90-х годов? На этот вопрос в феврале 2019 года отвечал создатель ресурса "Путинизм" Артем Круглов (статья "Лубянско-измайловский президент"). "Путин сформировался как личность в подворотне. Президентом России стал человек, воспитанный в примитивных блатных понятиях", – говорит Артем Круглов и рассказывает о том, как будущий президент России познакомился с криминальными авторитетами, промышлявшими контрабандой оружия и наркоторговлей, и, работая в мэрии, оказывал им услуги. "К концу правления Ельцина в России сложилось две крупнейшие ОПГ мирового уровня, располагавшие огромными ресурсами, – подольско-измайловская и солнцевская ОПГ. Обе крышевались спецслужбами, так что Путину, идя в президенты, предстояло договориться с ними. Обе эти группировки все годы правления Путина прекрасно себя чувствуют".

Фрагмент "Доклада Салье" об отстранении Путина от должности

В 2018 году государственный Пенсионный фонд оплатил пиар-кампанию в СМИ, которая пришлась как раз на период принятия закона об увеличении пенсионного возраста. ПФР заплатил за статьи и новости в нескольких изданиях: "Комсомольской правде", ТАСС и "Газета.ру".

Радио Свобода изучило публикации этих СМИ на пенсионную тематику и рассказало о своих находках в марте 2019 года в статье "Джинса" для Пенсионного фонда". Авторы проплаченных статей успокаивали читателей, убеждая их, что все будет происходить плавно, пенсии "будут расти ускоренными темпами", альтернативных вариантов пенсионной реформе не было, и вообще это общемировая тенденция. Например, так выглядит один из заголовков: "Стало известно, что изменится для нынешних пенсионеров. От новой реформы для них только плюсы – пенсия будет расти вдвое быстрее". Авторы утверждают, что нынешние пенсионеры будут главными выгодоприобретателями от новой системы, потому что они уже на пенсии, а пенсии будут расти. Упоминаний о том, что эти статьи публикуются за деньги Пенсионного фонда, как реклама, не было.

В апреле самым читаемым материалом на сайте Радио Свобода тоже была история о пенсионерах "Долговая яма до гробовой доски".

Во дворе жилого дома на ул. Красной в Калининграде вспыхнул старенький Volkswagen Passat, принадлежащий семье пенсионеров Свинолобовых. Довольно быстро огонь перекинулся на стоявший рядом новый автомобиль Range Rover. За несколько минут владельцы "Фольксвагена", выпущенного в 1991 году, не только лишились своей машины, но и "попали" больше чем на полмиллиона рублей. Владелица повреждённой машины подала в суд, и теперь Свинолобовы выплачивают ей 643 тысячи рублей. Платить им придется 19 лет. Свинолобовы живут в старом полуразрушенном немецком доме. Большая часть пенсий сейчас уходит на лекарства. Николай Николаевич с трудом ходит из-за травмы ноги. Людмила Ивановна – инвалид третьей группы, больна сахарным диабетом. Чтобы рассчитываться с долгом и покупать лекарства, старикам приходится просить милостыню. Власти города в материальной помощи отказали.

Супруги Свинолобовы

Фото: RFЕ/RL

В мае журналисты рассказали историю юриста Александра Бусарова, создателя проекта "Немезида". Возмущенный ростом сталинистских настроений в России, Бусаров в 2012 году начал собирать сведения об офицерах советских спецслужб, которые были репрессированы в 30–50-х годах и до сих пор не реабилитированы. Через Главную военную прокуратуру он стал добиваться пересмотра дел организаторов государственного террора, осужденных в СССР за вымышленные преступления – шпионаж и контрреволюционную деятельность. Он хотел, чтобы путинское правосудие, пересматривая эти дела, подтверждало, что советские спецслужбы были преступными по своей сути. Бусаров вывез из России документы, в которых содержится информация о нереабилитированных чекистах, дела которых засекречены в архивах ФСБ. По этим материалам Радио Свобода подготовила серию публикаций.

Александр Бусаров

Фото: RFЕ/RL

В 2019 году журналисты рассказали о судьбах чекистов Сергея Миронова-Короля (1894–1940), осуществлявшего репрессии в Сибири и Монголии, Павла Чистова (1905–1982), попавшего в немецкий плен, а затем в ГУЛАГ, Амаяка Кобулова (1906–1955), невольно оказавшего помощь Гитлеру в нападении на СССР, Бориса Бермана (1901–1939), опустошавшего репрессиями целые районы, главы НКВД Марийской АССР Александра Карачарова, отправлявшего детей под расстрел (1893–1970), и Ефима Либенсона (1912–?) – садиста, избивавшего и унижавшего заключенных.

Иван Безъязыков

Журналистское расследование "Из плена в тюрьму", опубликованное в июне 2019 года, было посвящено судьбе полковника Ивана Безъязыкова, украинского разведчика, который попал в плен в "ДНР", пошел на службу к сепаратистам, занимал должность замначальника разведуправления, вернулся в родной Житомир и был арестован по обвинению в госизмене. Он был подчиненным Сергея Дубинского (позывной "Хмурый") – отставного российского военного, который официально обвинен в причастности к катастрофе "Боинга", сбитого установкой "Бук" над селом Грабово Донецкой области. Свидетели утверждают, что "пленный" Безъязыков свободно ходил по Донецку и даже носил российскую военную форму. Сам Безъязыков утверждает, что это была инсценировка.

"Что означает прибытие первой крупной партии американской нефти в Украину? Почему наполовину подешевел природный газ в Европе? Американские нефть и газ вытесняют российские с мировых рынков? Безнадежно ли отставание России от ведущих нефтедобывающих стран? Предчувствует ли Путин конец нефтедолларового дождя?" – на эти вопросы в июле 2019 года отвечали участники круглого стола "Кремль хоронит иллюзии" в нью-йоркской студии Радио Свобода.

Танкер Clean Ocean

Фото: Reuters

"Перспективы совсем плохие. Реалистичный сценарий, что к 2035 году Россия потеряет 40 процентов объема своей добычи нефти, фактически превратится в страну, которая производит только для собственного внутреннего потребления, а не для экспорта", – говорил участник передачи, партнер консалтинговой компании "РусЭнерджи" Михаил Крутихин.

В августе журналисты опубликовали интервью с эмигрировавшим из России журналистом Дмитрием Запольским, автором вышедшей в Великобритании книги "Путинбург". "Книга о том, как формировалось гангстерское государство. Мне очень не нравится словосочетание "мафиозное государство", потому что это не мафия, это именно гангстеры. И именно Петербург был родиной гангстеров в новой России. Нигде не было подобных групп. То есть гангстерские группы были, конечно, и в Подмосковье еще при перестройке. Мы помним "люберецких", "солнцевских". Конечно, они были в Казани, они были в Свердловске. Но эти группы не были ориентированы на спецслужбы. А в Петербурге они были созданы спецслужбами и созданы именно как противовес классическому воровскому порядку", – считает Дмитрий Запольский.

Журналистка бурятского телеканала АТВ Анна Зуева в сентябре заявила о своем увольнении. Популярная в республике телеведущая была возмущена тем, что местные СМИ по приказу властей отказались рассказывать об акции протеста в Улан-Удэ и ее разгоне силовиками. "Разгон мирных жителей Росгвардией и захват депутата Народного Хурала Баира Цыренова почти никто из местных СМИ не освещал. И я осознала, что после увиденного на площади Советов не смогу красиво и непринуждённо рассказывать своим телезрителям о суперреспублике и городе для людей. Я не хочу заключать сделку со своей совестью", – объясняет свое решение уйти Анна Зуева. "Все, что там происходило, было очень страшно. И я поняла, что не смогу завтра выйти на АТВ, чтобы красиво и непринужденно рассказывать о жизнерадостных новостях. Не смогу перешагнуть через свою совесть", – рассказала телеведущая в интервью Радио Свобода.

Анна Зуева

В сентябре журналисты рассказали о петиции, которую создал итальянский священник из России Сергий, создатель ютьюб-канала "Клирик". 200 тысяч человек, подписавших эту петицию, требуют не допустить получения российским телеведущим Владимиром Соловьевым гражданства Италии. Отец Сергей говорит в интервью Радио Свобода "Я хочу этого человека проучить" о пропагандисте Соловьеве, который, как и многие его товарищи, "почему-то и лечиться, и отдыхать, и тратить свои деньги, вкладывая в недвижимость и прочие активы, предпочитают за рубежом. Сознательные люди понимают, насколько деструктивна деятельность этого главного пропагандиста России. В Италии есть русская пропаганда, которая действует на внешнего зрителя. Она очень сильная, она очень коварная. Естественно, люди начинают как-то симпатизировать тому, чего они никогда в жизни не видели, с чем не соприкасались. Это следствие пропаганды. И наша задача – как раз обратить внимание итальянского общества на эту пропаганду, насколько она коварна, насколько она лжива", – говорит священник.

В ноябре журналисты опубликовали воспоминания петербургского каскадера Николая Ващилина, рассказавшего о друзьях своей юности. Ващилин был знаком с Владимиром Путиным, Аркадием Ротенбергом и другими молодыми самбистами, которые сегодня управляют политикой и финансами России. "У меня был шок от того, что я видел в те годы. Наблюдаю за ним, и шок становится только сильнее. В студенческие годы ходил в суконных ботах, при Собчаке распугивал честных граждан в малиновом пиджаке и вдруг... Я считаю его приход к власти чудом. Но это чудо не от Бога, а от какой-то другой силы... Может, от Кашпировского или Чумака, модных у советского народа и колдовавших по центральному телевидению. У Путина, Ротенберга и его друзей была (любимая шутка: испортить воздух в автобусе https://charter97.org/ru/news/2019/11/20/356295/), когда мы возвращались с тренировок, и выскочить. А люди сидят и ищут глазами: "Кто же так навонял?" Путин всегда был наглым дворовым пацаном, дрался с остервенением, и таким же остался, только несказанно вырос от вседозволенности. Я понимаю, почему он хотел стать разведчиком, работать в КГБ. Он сам пишет, что однажды ему дали в лоб так, что искры из глаз полетели. И он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь. А такой силой в СССР был только КГБ", – рассказывал Николай Ващилин.

Самая читаемая публикация декабря тоже посвящена Путину. Это обзор высказываний блогеров о внезапно проявившемся интересе президента России к событиям 1939 года. Многих удивило, что Путин обрушился на Польшу, жертву агрессии со стороны заключивших союз гитлеровской Германии и СССР. "Резолюция Европарламента напоминает, что СССР и Германия в 1939 году разделили Польшу по пакту Молотова – Риббентропа, и Путин теперь всячески старается принизить Польшу, но это аргументация в духе "сами виноваты". Но как бы громко мы ни обвиняли Польшу в симпатиях к Гитлеру, вряд ли это снимет вопрос о сговоре Гитлера и Сталина", – напоминает Дмитрий Колезев.

В 2019 году журналисты подготовили спецпроект, посвящённый 20-летию прихода Путина к власти. Самая читаемая публикация из этого цикла – дискуссия, озаглавленная "Путин, которого нет". "Мои родители рассказывают мне про 80-е, что красные флаги или надписи про КПСС перестали вызывать раздражение, они стали незаметны, всем было понятно, что будущее не за этим. И это, наверное, то, что заставило меня начать заниматься политикой, то, что я думаю про Владимира Путина, – отсутствие будущего у моей страны при нем. Он не собирается уходить, и это то, что мотивирует меня и большинство моих знакомых становиться активными участниками политических, общественных процессов. Потому что Путин – это отсутствие будущего, это человек, который не может и не хочет предоставить картину стратегического развития нашей страны", – говорит участник дискуссии, молодой социальный антрополог Олег Степанов.