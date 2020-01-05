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В Гомеле «заминировали» площадь Восстания

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  • 5.01.2020, 9:26
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В Гомеле «заминировали» площадь Восстания
Фото: tut.by

Транспорт и людей эвакуировали.

63-летний нетрезвый мужчина сообщил, что на площади Восстания в Гомеле будет взрыв. Милиция эвакуировала транспорт и людей, но ожидаемо ничего не нашла, об этом сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

4 января, в 14.48, в милицию поступило сообщение от неизвестного мужчины. Он рассказал, что на площади Восстания в Гомеле будет взрыв.

К месту происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы, саперно-пиротехническая группа. Транспорт и люди с площади были эвакуированы. Специалисты осмотрели территорию, взрывное устройство не было обнаружено.

Позже милиция задержала 63-летнего местного жителя в состоянии сильного алкогольного опьянения, который сообщил о готовящемся взрыве.

Напомним, что экстренные службы затрачивают немало времени и средств на проверку подобных ложных сообщений об опасности. Виновному грозит уголовная ответственность, также он должен будет возместить средства, затраченные на проверочные мероприятия.


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