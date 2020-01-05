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Британия решила возобновить охрану судов в Ормузском проливе

  • 5.01.2020, 9:36
Британия решила возобновить охрану судов в Ормузском проливе
Иллюстрационное фото

Решение принято после ликвидации американскими военными иранского генерала Сулеймани.

Корабли Военно-морского флота Великобритании вновь начнут сопровождать торговые суда под флагом королевства, следующие в Ормузский пролив. Такое решение принято с целью обеспечения безопасности из-за напряженности на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, передает Reuters.

«Я распорядился подготовиться кораблям HMS Montrose и HMS Defender к возвращению к обязанностям по сопровождению торговых судов», — заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

Британские ВМС в прошлом году в течение нескольких месяцев сопровождали свои суда в Ормузском проливе на фоне роста напряженности в отношениях Ирана и Великобритании после серии обоюдных задержаний танкеров. Корабли вернутся к этой задаче после обострения ситуации в регионе.

Уоллес заявил, что провел телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером. По его словам, американские силы в Ираке в течение нескольких последних месяцев «неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном сил». По словам министра, Сулеймани являлся главной силой, стоявшей за операциями Ирана, направленными «на подрыв в соседних суверенных государствах» и против противников Тегерана. Комментируя убийство генерала, он заявил, что Соединенные Штаты в соответствии с международным правом могут защищаться от тех, «кто представляет непосредственную угрозу их гражданам».

В то же время Уоллес заявил, что призывает все стороны к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Британский МИД ранее рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Иран и Ирак из-за напряженности в регионе после убийства Сулеймани.

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции погиб в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела в районе аэропорта Багдада. Операция была проведена по приказу президента США Дональда Трампа, обвинившего Сулеймани в гибели большого числа протестующих и военных США. В Пентагоне ликвидацию Сулеймани объяснили оборонительными действиями.


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