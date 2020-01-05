Стоимость нефти для НПЗ Беларуси вырастет более чем на $20 за тонну 4 5.01.2020, 9:43

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Если она вообще будет.

Стоимость нефти для НПЗ Беларуси с учетом налогового маневра в РФ в 2020 году вырастет более чем на $20 за 1 т, об этом сообщают в концерне «Белнефтехим».

В январе 2020 года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая в отдельные периоды $68. «При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на $20 за 1 т, что составляет 5% к уровню цены 2019 года», — отметили в концерне.

В указанных условиях концерн «Белнефтехим» принял решение об увеличении розничных цен на АЗС с 5 января 2020 года на 1 копейку. «Для сохранения оптимального баланса соотношения «цена-качество» на продукцию белорусской нефтепереработки и защиты интересов автовладельцев повышение цен на автомобильное топливо производится поэтапно. Выбранная стратегия позволяет смягчить влияние изменения цен на нефтепродукты на экономику в целом и на каждого потребителя в частности», — говорится в сообщении.