Сегодня – день рождения Евфросинии Полоцкой 5.01.2020, 9:50

Княжна-монахиня стала для Полоцкого княжества знаменем борьбы за независимость.

5 января 1104 года, согласно выводам исследователя Алексея Мельникова, родилась княжна и просветительницу Евфросиния Полоцкая.

Евфросиния Полоцкая (в миру – Предслава) – дочь витебского князя Святослава Всеславича, внучка Всеслава Брячиславича.

Предслава получила сравнительно хорошее для того времени домашнее образование. В 12-летнем возрасте отец хотел выдать ее замуж. Княжна, однако, отказалась от брака и вообще от светской жизни, и тайно приняла постриг в Полоцком монастыре (исследователь «Жития» Алексей Мельников полагает, что это произошло 15 февраля 1116). Причины такого поступка неизвестны.

Игуменьей монастыря была вдова князя Романа Всеславича, тетя Предиславы. Та сначала критически отнеслась к решению девушки и, боясь гнева отца, отговаривала племянницу. Однако после просьб Предиславы, благословила ее. Отец не одобрил выбора дочери, отговаривал дочь. Согласно «Житию» по Предиславе «скорбел весь дом». Исследователи обращают внимание, что Предислава была пострижена в ангельский чин не епископом (как требовали того монашеские Правила), а обычным священником. А. Мельников объясняет это тем, что тогдашний епископ Мина Полоцкий доживал свои последние дни и нельзя было в такой деликатной ситуации просить его о благословении.

Девушка получила при постриге имя Евфросиния. Возможно, что постриг состоялся 25 сентября, когда церковь отмечает день святой Ефросинии Александрийской.

Через некоторое время после пострига девушка переселилась (между 1118 и 1122 годами, возможно, что после военных действий 1119) с помощью епископа Илии в келью — голубницу Софийского собора, где начала переписывать книги («нача книгу писати своими руками») в скриптории при тамошней библиотеке. Переписка книг была, по-видимому, одним из ее монашеских обетов.

Процесс письма был чрезвычайно сложный и медленный, это была нелегкая физическая работа, и ей занимались исключительно мужчины. Переписчик писал не на столе, а на ладони левой руки, которой упирался локтем в колено. Писали на пергаменте уставом — крупным и прямым, без наклона, каждая буква отделялась от соседней. Переписчик должен был не только хорошо знать грамматику, но и иметь художественные способности, так как начальные буквы и заголовки разделов надо было оформлять животным или растительным орнаментом. Кроме того книги часто украшались специально выписанными заглавными буквами, буквицами или инициалами и миниатюрами. За день можно было списать не более четырех страниц.

По устному преданию, некоторые историки (Борха и Ластовский) выдвинули гипотезу, что летопись Полоцкого княжества, которая находилась в Полоцкой библиотеке и которая не сохранилась до наших дней, была написана преподобной Евфросинией. Однако исследователи считают, что сведения о писание Ефросиньей Полоцкой летописи скорее всего легендарные, ничем не подтвержденные.

«Житие» рассказывает, что однажды ангел во сне взял Евфросинию и привел ее в Сельцо, за две версты от Полоцка, на берегу Полоты, и сказал: «Здесь надлежит тебе быть!» Сон повторился трижды. После этого полоцкий епископ Илья, призвав полоцкого князя Бориса, отца Святослава и других знатных полочан, объявил, что отдает монахиням Сельцо.

Там же, в Сельце Ефросинья инициировала строительство женского Спасского монастыря. Около 1133 года закончилось строительство Спасского собора, что стало одним из главных событий полоцкого зодчества того периода (заказчиком постройки мог быть князь Василько, который вернулся на родину из Византии). Согласно «Житию» церковь была построена рекордно быстро по тем временам — 30 недель (один строительный сезон). Если у строителей закончился строительный материал — плинфа, то после молитвы Евфросинии назавтра в печи нашлась плинфа и в тот же день был вознесен крест(историк архитектуры и археолог М. Воронин считал, что нехватка кирпича была вызвана необычностью верхних частей храма, которые требовали большего количества строительного материала). Строил церковь Святого Спаса известный зодчий Иоанн. Церковь в Сельце представляет собой трехнефный крестово-купольный храм размером 8x12 метров. Построенный на берегу Палаты храм стоял на месте старой резиденции полоцких епископов (легендарное явление (знак) ангела и благословение епископа относятся, возможно, к ночи праздника Преображения Господня 6 августа 1126), а Ефросинья тогда же была возведена в сан игуменьи этого монастыря. На сегодня — это единственный в Беларуси храм, где сохранились росписи XII века.

Помощницами Евфросинии стали сестры: родная Гордислава и двоюродная Звенислава.

Евфросиния, которая в то время была игуменьей, попросила отца прислать к ней младшую сестру для обучения грамоте; а после тайно постригла ее в монахини. Отец, узнав об этом, в большом отчаянии приехал в Сельцо, горько плакал и не хотел отдавать в монахини и вторую дочь. Постриг Гордиславы состоялся не позднее 1129 года.

В том же 1129, или может даже в 1128 году, вскоре после смерти своего отца, вслед за Гордиславой, в обитель вступает и двоюродная сестра Евфросинии Звенислава Борисовна. Звенислава сама пришла к Евфросинии и принесла свое богатое приданое в дар храму. Получив после пострига имя Евпраксия, она была особенно близка с Евфросинией — «яко един душа въ двою телесу». Позже Евпраксия заняла место Евфросинии и стала игуменьей, продолжая просветительскую деятельность сестры.

Перед самым отъездом вопреки воле своего брата постригла в монашество его дочерей: Ольгу и Кирияну. «Житие» утверждает, что Евфросиния имела от Бога дар: взглянув на кого, сразу видела, имеет ли тот человек дух добродетельный и может ли он стать Божиим избранником.

С именем Евфросинии связывается приобретение Полоцким Софийским собором иконы Богородицы Эфесской. В то время существовали только три таких образа, и считалось, что при жизни Богородицы эти иконы были написаны евангелистом Лукой. Евфросинья послала слугу Михаила к византийскому императору Мануилу (который мог приходиться родственником монахини) и патриарху Луке Хрисовергу в Константинополь за иконой святой Эфесской Богородицы для Богородицкого монастыря. Многих историков удивляет то, что посол был направлен не полоцким епископом, а самой игуменьей, и они считают, что в XII веке высшая церковная, а отчасти и светская власть принадлежала настоятельнице полоцких монастырей.

Большинство современных исследователей считают, что на самом деле в Полоцк были присланы копии цареградской (а не Эфесской) Одигитрии и реликвии, а само путешествие за иконой состоялось между 1156 и 1160 годами. В 1239 году (по другим сведениям, в XVI веке) икона была внесена в Воскресенскую церковь Торопца. Сейчас икона хранится в фондах Русского музея в Санкт-Петербурге, в 2009 году временно перемещена в церковь Александра Невского в Княжьем Озере.

К просветительской деятельности Ефросиньи Полоцкой относится и открытие иконописной и ювелирной мастерских. В 1161 году Ефросинья заказала местному мастеру Лазарю Богше изготовление напрестольного креста с реликвиями, который позже стал известен как Крест Ефросинии Полоцкой. Реликвия стала белорусской национальной святыней и одновременно памятником старобелорусской письменности.

Крест был ковчегом для хранения христианских реликвий. Он был шестиконечный, высотой 52 см, длиной верхней поперечины — 12 см, нижней — 21 см, толщиной — 2,5 см. Основа креста — кипарисового дерева, покрыт золотом с драгоценными камнями.

Крест хранился в церкви Святого Спаса до начала XIII в., После сперва был перевезен в Смоленск, оттуда в 1514 году Иваном III в Москву, однако был возвращен на родину Иваном Грозным. Во время войны 1812 года крест был спрятан в стене Софийского собора в замурованной нише, а в 1841 году вновь возвращен в храм Спаса.

В 1921 году крест был изъят советскими властями. В 1928 году директор Белорусского государственного музея В. Ластовский вывез крест из Полоцка в Минск, а в следующем году передал его Белорусскому музею в Могилеве, о чем был составлен акт. Акт 1929 свидетельствует о больших художественных убытках креста: 13 образов святых были выломаны или испорчены, из драгоценных камней остались только два — аметист и гранат, из разных частей памятника исчезли кусочки золота и бусинки жемчуга, видны следы неудачных попыток ремонта.

Крест окончательно утрачен в 1941 году во время отступления Красной армии из Могилева.

Послевоенные поиски креста были безуспешными, поэтому в 1997 году брестским мастером Николаем Кузьмичом сделано точная копия креста, которая хранится в Полоцке в церкви Ефросинии Полоцкой.

В конце жизни Евфросиния собралась выехать в длинное путешествие в Иерусалим, что было с тревогой воспринято полочанами. На прощание с Ефросиньей прибывают в Полоцкий монастырь братья Василек, Вячеслав и Давид. Любимый брат Вячеслав приезжает с двумя дочерьми — Кирьяной и Ольгой, которых представляет сестре и просит о благословении, что свидетельствует о большом почете, которой при жизни была вознаграждена Евфросиния, а после исполняет волю Евфросинии, чтобы две его дочери остались на послушание в монастыре. Игуменство над монастырями Евфросиния передает своей сестре Евдокии.

Получив благословение епископа Дионисия, она отправилась вместе с братом Давидом и двоюродной сестрой Евпраксией сначала в Константинополь, затем в святую землю. Возможно, что при этом Ефросинья выполняла и церковно-дипломатическую миссию, а на землях Руси, через которые проезжала — миротворческую миссию. Само путешествие было сухопутным, а не традиционным путем «из варяг в греки», иначе невозможна была бы встреча княжны с императором Мануилом.

На пути в Царьград она встретилась с императором Мануилом, который в то время шел на войну с венграми. Встреча Евфросинии с императором ставит под сомнение общепринятую дату паломничества и смерти святой — 1173 год. Византийский кесарь последний раз воевал с венграми в 1167 году, причем вышел в поход 8 апреля на Пасху, примерно в это время границ Византии достигли полоцкие паломники. В научной и церковной литературе обычно называется год смерти святой Евфросинии — 1173, но в этом году Мануил Комнин шел войной не на венгров, а на сербов. Также племянниц Евфросинии — Ольгу и Кирияну перед отъездом постригал Дионисий, ставший полоцким епископом в 1166 году. Поэтому годом смерти святой, согласно новейшим исследованиям, считается 1167 год.

Вероятно, в конце апреля 1167 года Евфросиния достигла Иерусалима. Иерусалим принадлежал крестоносцам, царствовал им Амальрих I, который приходился Евфросинии дальним родственником — через жену французского короля Генриха I Анну, которая была дочерью Ярослава Мудрого. В Иерусалиме Евфросиния направилась к Гробу Господню. Через несколько дней она заболела и послала брата с сестрой за святой водой на Иордан.

После появления ангела Евфросиния начала подготовку к своей кончине. В древнюю Лавру Саввы Освященного она посылает с прошением, чтобы ее похоронили в монастырском храме. Однако Лавра была мужским монастырем и там не принимали женщин. А. А. Мельников справедливо утверждает, что желание быть похороненной в монастыре Святого Саввы было результатом наследования Евфросиньей Полоцкой жизни Евфросинии Александрийской, которая прожила жизнь под видом инока Измарагда и была похоронена в мужском монастыре. Получив отказ, Ефросиния посылает слугу купить гроб в камере храма Пресвятой Богородицы в монастыре Феодосия Великого.

Болела Евфросиния 23 дня, она скончалась 23 мая 1167 года.

Считается, что Ефросинья оказывала значительное влияние на политическую и общественную жизнь в Полоцке в середине 12 в. Она была своеобразным знаменем борьбы полочан за свою независимость.