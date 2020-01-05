закрыть
5 января 2020, воскресенье, 11:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Мама, что делать, меня Женя в багажник затолкал!»

2
  • 5.01.2020, 10:30
  • 2,380
«Мама, что делать, меня Женя в багажник затолкал!»

В Бресте парня судят за похищение бывшей возлюбленной.

Суд по делу о похищении человека начался в суде Московского района Бреста 4 января. Обвиняемый - 29-летний парень. Кроме похищения с применением насилия (п.7 ч.2 ст. 182 УК РБ), его судят за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (п.2 ч.2 ст. 147), а также насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг (ч.1 ст.366) - предотвращение преступления, пишет kp.by.

Все произошло в Бресте утром 30 сентября. В соцсетях от очевидцев появилась информация, что возле одного из домов в районе технического университета какой-то парень затолкал в багажник девушку и увез в неизвестном направлении. Ему пытался помешать дворник, но похититель перед ним не остановился.

В регионе был объявлен план «Перехват». Парня задержали в Жабинковском районе в деревне Бусни.

Фото: СК

«Тормози, дурак, что ты делаешь!»

Потерпевшими по этому делу признали двух человек - 21-летнюю Елизавету, которую похитил парень, и 59-летнего дворника Алексея, который пытался помешать этому и чуть не оказался на капоте.

В суде он рассказывает, как останавливал парня. Сам претензий к нему он не имеет, хотя следствие признало его потерпевшим как человека, которому угрожали насилием, когда он хотел предотвратить преступление. Это выразилось в том, что дворник стал перед машиной и останавливал ее буквально голыми руками - но вынужден был отступить, иначе его бы сбили.

- Люди с балконов кричали «Помогите!», я понял, что там что-то не так. Кричал ему: «Тормози, дурак, остановись, что ты делаешь!» Он на меня не обращал внимания, дал по газам. Потом я позвонил в милицию и сказал, что машина уехала с девушкой, назвал номер и марку, - говорит Алексей.

«Представьте, что вы прочитали книгу»

На первое судебное заседание пришли родственники обвиняемого. Девушка была в суде одна. Она много плакала перед дверьми зала суда и на самом заседании.

Елизавета знала Евгения с детства. Они оба из Дивина - агрогородка в Кобринском районе. В суде Елизавета вспомнила, что когда-то давно Женя сказал в шутку: «Подрастет - будет моей». Более тесно общаться молодые люди стали, когда Лиза закончила школу. Как парень и девушка Евгений и Елизавета встречались больше двух лет. Строили серьезные отношения. Пока Лиза не решила, что не видит свое будущее рядом с Женей. И не свела общение на нет к февралю 2019. Евгений выследил, где она живет, искал встречи, звонил - девушка отказывалась общаться.

- Как вы можете объяснить, почему он это сделал? - спрашивает адвокат Евгения, выслушав историю Елизаветы.

- Хотел меня вернуть, а я не возвращалась.

События того страшного утра девушка хорошо помнит, но пережитое насилие до сих пор отзывается в ней слезами.

- Почему вы плачете? Вам его жалко? Вам больно? - пытается поддержать девушку второй потерпевший Алексей. Разговор в зале суда пресекает милиционер из конвоя.

Суд и гособвинитель тоже относятся к ней бережно.

- Настройтесь на то, что вам нужно дать показания. Представьте, что вы прочитали книгу или рассказываете про подругу, а не про себя, - советует судья, когда Елизавета становится за трибуну.

«Живучая, с*ука, оказалась»

Фото: virtualbrest.by

В тот день, вспоминает Лиза, все случилось очень быстро. Она как обычно около 8 утра вышла на работу. Возле дома ее поджидал Евгений. Девушка ускорила шаг, но парень догнал и адресовал ей обвинения в том, что Лиза с кем-то живет.

- Он был очень озлобленный, грубо выражался, я не буду повторять. Глаза не его были - бешеные, злые... Это какой-то аффект, я не знаю, в каком он состоянии был... - вспоминает девушка.

Согласно материалам дела, Евгений был трезв. Накануне случившегося, по словам адвоката, ему вызывали скорую помощь, но в связи с чем, защитник не уточнила.

Евгений подвел Лизу к машине и, несмотря на сопротивление, затолкал ее в багажник. Елизавета выглядит стройной, но не мелкотелой, не тощей. Она среднего роста и по виду не намного ниже Евгения. Девушка рассказывает суду, что боролась, сколько хватало сил.

- Я кричала: «Пожалуйста, отпусти, пожалуйста». Много раз это повторяла. Он на это с ухмылкой сказал: «Первый раз от тебя слышу «Пожалуйста», - говорит Лиза.

Находясь в багажнике, пока Евгений вез ее в неизвестном направлении, девушка смогла поднять на уши родственников и милицию. Чтобы парень не нашел и не отобрал телефон, она спрятала его под пояс колготок.

- Я звонила маме, сестре, мужу сестры... Спрашивала: «Что делать? Женя в багажник меня положил!» А они мне: «Звони в милицию», - вспоминает потерпевшая.

Машина несколько раз останавливалась, и каждый раз Лиза пыталась спастись. Удалось выбраться только в деревне Бусни Жабинковского района.

- Я плакала, кричала: «Ты понимаешь, что делаешь? Тебя уже ищут!» - продолжает Елизавета.

Наконец ей удалось пуститься в бегство. Она заметила в деревне людей и обратилась к ним за помощью... которую они были не готовы оказать.

- Я туда, к домам побежала. Кричала: «Помогите, меня в багажнике закрыли, увозят!» Мужчина сказал мне: «Я судим, мне нельзя биться». А женщина стала отпихивать: «Иди, нам не нужна здесь милиция», - сдерживая слезы, цитирует слова очевидцев потерпевшая.

Так девушка снова оказалась в руках агрессора. В попытке пресечь сопротивление, парень ударил жертву битой по голове. От серьезной черепно-мозговой травмы девушка лечилась два месяца.

- Мне сказали, что если бы на пару миллиметров ниже, то все... - теряет самообладание девушка и смахивает с лица слезы. - Я умоляла, чтобы он меня не бил. Стала задабривать: «Тебе ничего не будет, я тебя люблю, давай уедем...» Говорила, что мне больно, а он ничего не отвечал. Только одну фразу помню: «Живучая, с*ка, оказалась»...

Даже оглушенная и с кровью из головы, Лиза смогла встать и убежать. Она остановила трактор и без спросу забралась в кабину. Тракторист позвонил участковому, и в деревню приехала милиция. Похитителя задержали, пострадавшую отдали в руки врачей «скорой».

Этот рассказ обвиняемый слушает, глядя на девушку. В его взгляде читается любопытство - как будто эту историю он слышит впервые.

- На каком наказании вы настаиваете? - уточняет прокурор, выслушав Елизавету.

- То, что заслужил. Никогда плохого не желала, но...

Объяснить, зачем он все это сделал, Евгений на первом судебном заседании не пожелал - показания он не давал, но вину признал. Судебное следствие продолжится после выходных.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин