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Yomiuri: Русские должны понимать, кому на самом деле принадлежат Курилы

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  • 5.01.2020, 10:37
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Yomiuri: Русские должны понимать, кому на самом деле принадлежат Курилы

Память о «северных территориях» слишком жива в сердцах японцев.

«Всегда, когда представляю себе эти острова, меня охватывает ностальгическое чувство родины. Я всегда думаю, что Итуруп — это мой родной остров», — пишет автор японского издания Yomiuri Юта Иноуэ (перевод — inosmi.ru).

Раннее утро сентября этого года. Я вместе с группой японских путешественников вхожу в состав «безвизовой» делегации, посещающей «северные острова». Из 64 человек только одна Айко Ясуда (80) в детстве жила на Итурупе. Вот она вышла на палубу нашего туристического корабля «Этопирика» и с волнением всматривается в то место, где когда-то стояла ее родная деревня Сибэторо. Какая здесь богатая природа! В 1945 году остров был оккупирован Советской Армией, а два года спустя его жители подверглись безжалостной репатриации в Японию. Тем не менее в своем сердце Ясуда-сан по-прежнему считает Итуруп своей родиной.

Однако, вскоре после прибытия, когда члены группы присутствовали на приветственном мероприятии в местном Доме культуры, российский ведущий обратился к ним со словами: «Мы от всей души приветствуем вас на нашем острове!». И это приветствие не раз прозвучало из уст россиян, принимавших японскую делегацию. Такие слова неприятно поразили Ясуда-сан потому, что она только что поделилась с русскими своими настроениями в отношении острова.

Цель безвизовых посещений японцами «северных островов» состоит в том, чтобы через углубление взаимопонимания с россиянами «способствовать продвижению вперед в решении «территориальной проблемы». В составе делегации было много японских школьников из старших и средних классов. Вместе с русскими детьми, проживающими на острове, они участвовали в многочисленных спортивных и музыкальных мероприятиях. Интересно было видеть, как активно общались между собой россияне и японцы, часто прибегая к приложениям-переводчикам в своих смартфонах.

Однако каждый раз, когда Ясуда-сан слышала от японцев слова «Прекрасно!», «Здесь кругом живут замечательные люди!», в ее сердце вновь и вновь закипало неприятное чувство. Ясуда-сан мучили сомнения: «Разве такие обмены будут на деле помогать решению территориальной проблемы?».

Такие же сомнения возникают и в отношении пилотных проектов по совместной хозяйственно-экономической деятельности России и Японии на островах. В частности, они касаются и начавшихся осенью этого года посещений островов японскими туристами. Японское правительство заявляет о готовности, начиная с будущего года, придать новый импульс совместному освоению островов и активизировать диалог с Россией. Однако, если мы увеличим число японских туристов, посещающих «северные острова», не произойдет ли размывание в сознании японцев уверенности в том, что эта земля являются «суверенной территорией Японии?».

А что думает по этому поводу Ясуда-сан? Несколько дней назад я позвонил ей по телефону. В разговоре она сказала: «Я не понимаю, почему наше правительство признало возможность совершения туристических поездок японцев на острова. Ясно, что сами по себе эти поездки никак не связаны с перспективой возврата островов». Голос мягкой и хрупкой Ясуда-сан вдруг зазвенел.

Ясуда-сан довольно часто выступает перед различными аудиториями на Хоккайдо, и даже в Токио. «Я хотела бы, чтобы японцы ездили на острова для того, чтобы видеть их в исторической перспективе», — обращается она к слушателям. Обмены с «северными территориями» должны быть таким, чтобы в конечном счете способствовать решению территориальной проблемы. А сейчас… Не стоит ли японцам сделать паузу и еще раз все обдумать?


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