Эксперт: Лукашенко показал бессилие в спорах за нефть и газ 6 5.01.2020, 10:48

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Альтернативы у диктатора нет.

Минск рискует не добиться нужных результатов в торге с РФ за более приемлемые условия поставок российских энергоносителей, пишет эксперт по вопросам нефти и газа Татьяна Маненок в статье для издания «Белрынок».

С 1 января белорусские НПЗ вынужденно работают на минимальной технологической загрузке своих мощностей. По оценочным данным, в первые дни нового года мощности Мозырского НПЗ и «Нафтана» были загружены примерно на 30%, что повлекло за собой остановку экспорта нефтепродуктов. А это, в свою очередь, чревато нарушением договорных обязательств с партнерами и штрафными санкциями в случае, если ситуация в скором времени не разрешится.

Аргументы белорусской стороны в этом споре понятны. Российская нефть из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ продолжает дорожать: если еще в прошлом году ее цена составляла около 80% от мировой цены, то сейчас – уже 83%.

По оценкам «Белнефтехима», ежегодное повышение цены нефти для отечественных НПЗ на 17,7 доллара за тонну (при мировой котировке 60 долларов за баррель нефть).

Через два года Беларуси придется покупать российскую нефть уже по мировой цене.

Белорусская сторона в течение двух последних лет настаивает на компенсации потерь от налогового маневра и выравнивании условий работы нефтепереработчиков, — в России при проведении налогового маневра законодательно установлена система адресной поддержки нефтяным компаниям. Однако Москва упорно не желает делать этого до того, как Минск подпишет и выполнит весь пакет интеграционных карт.

В стремлении «сбить» цену на российскую нефть Минск пошел другим путем. На финише года белорусские нефтяники вступили в торг с российскими нефтяниками за снижение премии в цене поставляемой ими нефти, в том числе с учетом ухудшения ее качества.

Напомним, что сейчас цена нефти для Беларуси формируется по специальной формуле. В ней для расчета цены на нефть для Беларуси берутся среднемесячные котировки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье за минусом экспортной пошлины на нефть и транспортных издержек (от белорусско-российской границы до белорусских НПЗ). Кроме того, в расчетах предусмотрен размер премии для российских нефтяных компаний. Эта премия устанавливалась в том время, когда мировая цена на нефть достигала 80-100 долларов за баррель. К тому же в последнее время ухудшились качественные характеристики российской нефти, что, как отмечают белорусские технические специалисты, усложняет процесс переработки нефти.

Если бы белорусской стороне удалось снизить цену импортируемой российской нефти, это заметно облегчило для белорусской экономики бремя налогового маневра. Концерн «Белнефтехим» оценил потери белорусских НПЗ от налогового маневра с 2019 года по 2024 год, в сравнении с условиями 2018 года, в 5,8 млрд. долларов (при мировой котировке нефти 60 долларов за баррель).

Белорусская сторона в течение последних лет несколько раз пыталась увязать цену с качеством импортируемой из России нефти путем корректировки формулы ценообразования и снижения премии российским поставщикам нефти для Беларуси. Однако все эти попытки были безрезультатными.

Альтернативная нефть как самый «убийственный» аргумент в споре

Затянувшиеся переговоры по условиям поставок российской нефти в Беларусь продемонстрировали тщетность усилий официального Минска. На этот раз не помогли даже устные договоренности с Путиным 20 декабря в Санкт-Петербурге, на которые ссылался Лукашенко, заявив, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям. Как было сказано, объемы поставок топлива для Беларуси составят порядка 20 млрд. кубометров газа и 24–25 млн. тонн нефти. По его словам, точная цена на газ будет определена в ближайшие дни, но в целом останется на уровне 2019 года, стоимость нефти также будет на уровне 2019 года.

Эти договоренности российская сторона не выполнила. На что белорусский правитель отреагировал весьма эмоционально.

31 декабря он провел совещание с руководством нефтехимической отрасли и поручил правительству и «Белнефтехиму» «в ближайшие часы завершить переговоры и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух НПЗ». Также Лукашенко дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Было сказано, что прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».

Чуть ранее Лукашенко заявил о возможности масштабного перезапуска двух из трех ниток магистрального нефтепровода «Дружба» в реверс, в результате чего транзит российской нефти через Беларусь в Европу может упасть с 60 млн. тонн до 20 млн. тонн в год. «Я могу через Польшу (запустить альтернативный РФ импорт нефти – прм. ред), они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю – прим.ред) и трубу ( нефтепровод «Дружба» — прм.ред) завести реверсом (из Польши в Беларусь – прим. ред) они предлагают», — сказал Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 24 декабря.

Белорусский правитель заявил, что такая схема может быть реализована, если не получится договориться с Россией об условиях поставки энергоносителей.

Очевидно, что заявления Лукашенко о возможной переориентации нефтяных «труб» вызваны бессилием настоять на своей позиции и носят, скорее, политический характер. Вряд ли они подтверждены экономическими расчетами. До завершения налогового маневра в нефтяной отрасли РФ импортируемая по трубопроводной системе российская нефть будет дешевле альтернативной нефти (исключая, возможно, разовые поставки).

Свидетельством тому служит тот факт, что в конце 2019 года Беларусь и РФ подписали индикативный баланс на поставку в Беларусь в 2020 году 24 млн. тонн нефти, что обеспечивает полную загрузку мощностей белорусских НПЗ. Если бы это было не так, то, как можно предположить, белорусские нефтяники давно бы поставляли альтернативную нефть на свои НПЗ.

Надо полагать, в России тоже хорошо понимают, что реальной альтернативы российским поставкам нефти Беларусь сегодня не имеет. Тем более, что белорусские НПЗ пока не поставили финишную точку в завершении ключевых этапов модернизации своих мощностей. Вот почему неистовый торг за скидку к цене российской нефти официальный Минск сейчас рискует проиграть.

Тем более, как отмечает российский эксперт Игорь Юшков, для бюджета РФ потеря белорусских поставок нефти выгодна, поскольку сейчас с объемов, поставляемых в Беларусь, не взимаются таможенные пошлины. Если же эти объемы будут поставляться на другие рынки, российский бюджет дополнительно пополнят экспортные пошлины.

Кроме того, сейчас все больше и больше российской нефти уходит в восточном направлении. По словам Юшкова, российские компании хотят отправлять сырье из Западной Сибири по ВСТО на азиатские рынки, поскольку тогда легкая малосернистая сибирская нефть, в отличие от западного направления, не смешивается с тяжелой нефтью Поволжья и продается дороже.

У газа тоже нет альтернативы

По этой же причине – отсутствии реальной альтернативы – Минску будет очень сложно выиграть торг за более низкую цену на газ (если не брать во внимание интеграционные карты). Хотя стоит заметить, что сейчас Беларусь покупает российский газ по самой низкой цене (127 долларов за тыс. куб м) не только в Европе, но и в странах Евразийского экономического союза. Отметим, что средняя экспортная цена на газ «Газпрома» во втором квартале 2019 года составляла 208 долларов за тыс. куб. м (в конце 2019 года она заметно снизилась).

Беларусь является крупнейшим потребителем природного газа – около 20 млрд. кубометров. причем, импортирует исключительно российский природный газ. Это очень высокое потребление и очень высокая зависимость от одного поставщика. Монопольным поставщиком газа в Беларусь является «Газпром». Бороться же с монополистом можно только одним способом – создавая альтернативные маршруты привлечения природного газа.

Не стоит также забывать, что газотранспортная система Беларуси после продажи в конце ноября 2011 года «Белтрансгаза» принадлежит российскому «Газпрому». Управляет этой системой стопроцентная дочка «Газпрома» – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Таким образом, расположенные на территории Беларуси два газопровода — «Ямал-Европа» и бывшая отечественная ГТС — полностью принадлежат Российской Федерации.

Так что при всем желании официальный Минск сейчас не сможет организовать альтернативные поставки газа. Если, конечно, исключить какие-то радикальные действия, выходящие за пределы правового поля (что сегодня трудно представить даже гипотетически).