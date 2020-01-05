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Как жители СССР вместо «Порше» получили ВАЗ-2106

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  • 5.01.2020, 11:59
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Как жители СССР вместо «Порше» получили ВАЗ-2106

В истории советского автопрома был один интересный случай.

В начале 1970-х годов АвтоВАЗ решил, что пора заняться модернизацией «тройки». И чтобы дело двинулось с мертвой точки, руководство завода решило обратиться за помощью к своим немецким коллегам из «Порше» (в тот период как раз были установлены дружеские связи между немецкой компанией и министерством внешней торговли СССР). Штутгарт «принял вызов» из Тольятти, и в 1976 году показал свое виденье обновления ВАЗ-2103, пишет «Обозреватель».

«Порше» отнесся со всей серьезностью к просьбе советских коллег, и проделал масштабную работу, предложив ряд решений как по дизайну, так по эргономике и технической составляющей.

В первую очередь, в «Порше» хотели, чтобы автомобиль соответствовал последним нормам европейской безопасности. Для этого с «тройки» убрали весь хромированный декор, включая молдинги и бамперы (металлические заменили на пластиковые, окрашенные в цвет кузова), а переднюю панель салона делали более пологой. Заодно была улучшена аэродинамика кузова и шумоизоляция (как внешняя так и внутренняя).

Затем немецкие инженеры сделали то, что АвтоВАЗу до сих пор тяжело дается —повысили антикоррозийную защиту машины. Кроме того, были выбраны более удачные настройки подвески, а двигатель стал соответствовать экономическим нормам Старого Света.

Казалось бы, с таким обновлением ВАЗ-2103 должен был стать более удобным, комфортным и безопасным автомобилем, однако советская сторона не приняла виденье «Порше». АвтоВАЗ посчитал этот проект слишком радикальным и дорогим, вскоре запустил в серию свой вариант обновления. Сегодня мы его знаем как ВАЗ-2106.


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