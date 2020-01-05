Российские С-300 в Сирии стали объектом насмешек 5.01.2020, 12:07

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Фото: АР

Комплексы не смогли отразить ни одного удара Израиля.

Несмотря на то, что Россия поставила свои системы ПВО С-300 в Сирию, чтобы предотвратить даже малейшие атаки на Арабскую Республику, в 2019 году российские С-300 не смогли оправдать себя, не отразив ни единого израильского удара, пишет BulgarianMilitary.com.

«Министерство обороны Израиля опубликовало статистику своих военных операций в 2019 году. Официальный сайт министерства сообщает, что во время кампании 2019 года израильская армия атаковала около 54 целей в Сирии, которые не были отражены системами ПВО сирийской армии», — сообщает Al Masdar News.

Следует уточнить, что ни российская, ни сирийская сторона не прокомментировали бездействие системы ПВО F-Favorit С-300, однако, ряд источников ранее сообщал, что российские военные все еще контролируют С-300. Следует отметить, что из-за бездействия С-300 в Сирии данное российское вооружение стало объектом насмешек и открыто подвергается критике.