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Лучший бомбардир «Флинта» Евгений Оксентюк отпраздновал лакросс-гол в ворота «Лондона» лунной походкой

  • 5.01.2020, 12:15
Лучший бомбардир «Флинта» Евгений Оксентюк отпраздновал лакросс-гол в ворота «Лондона» лунной походкой
Евгений Оксентюк

Белорусский нападающий забросил эффектную шайбу.

Белорусский нападающий "Флинта" Евгений Оксентюк забросил эффектную шайбу в ворота "Лондона" в домашнем матче чемпионата OHL, в котором хозяева уступили (3:4 ОТ), сообщает pressball.by.

Лучший бомбардир "Файрбердс" поразил цель в стиле лакросс, после чего изобразил на льду лунную походку.

Оксентюк возглавляет список бомбардиров "Флинта" с 42 (17+25) очками.


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