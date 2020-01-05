Лучший бомбардир «Флинта» Евгений Оксентюк отпраздновал лакросс-гол в ворота «Лондона» лунной походкой 5.01.2020, 12:15

Евгений Оксентюк

Белорусский нападающий забросил эффектную шайбу.

Белорусский нападающий "Флинта" Евгений Оксентюк забросил эффектную шайбу в ворота "Лондона" в домашнем матче чемпионата OHL, в котором хозяева уступили (3:4 ОТ), сообщает pressball.by.

Лучший бомбардир "Файрбердс" поразил цель в стиле лакросс, после чего изобразил на льду лунную походку.

Оксентюк возглавляет список бомбардиров "Флинта" с 42 (17+25) очками.