Лучший бомбардир «Флинта» Евгений Оксентюк отпраздновал лакросс-гол в ворота «Лондона» лунной походкой
- 5.01.2020, 12:15
Белорусский нападающий забросил эффектную шайбу.
Белорусский нападающий "Флинта" Евгений Оксентюк забросил эффектную шайбу в ворота "Лондона" в домашнем матче чемпионата OHL, в котором хозяева уступили (3:4 ОТ), сообщает pressball.by.
Лучший бомбардир "Файрбердс" поразил цель в стиле лакросс, после чего изобразил на льду лунную походку.
Hey, @ASvechnikov_37, look familar?@ev_oksentyuk perfectly executes "The Svech" or "The Michigan Goal" just like a certain @Canes forward! pic.twitter.com/QT5xFgpizy— Flint Firebirds (@FlintFirebirds) January 5, 2020
Оксентюк возглавляет список бомбардиров "Флинта" с 42 (17+25) очками.