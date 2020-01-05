Олег Волчек: После обыска изъяли пыль и мусор 5.01.2020, 12:41

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ОЛЕГ ВОЛЧЕК

ФОТО: RFE

Правозащитник будет бороться с беззаконием властей.

Правозащитник Олег Волчек намерен выяснить правомочность проведения обысков в его квартире. Об этом он сообщил naviny.by.

«Я сейчас проведу консультации с правозащитниками и адвокатами и, конечно, напишу, чтобы мне разъяснили, на каком основании в два часа ночи ко мне пришли в квартиру с обыском. По закону такое право есть, но это когда совершается тяжкое преступление. А так ночью запрещено проводить любые следственные действия даже с обвиняемыми и подозреваемыми. Но почему-то в отношении правозащитников это положение не действует», — отметил Волчек.

По словам правозащитника, он и его коллеги будут выяснять, «кто дал наводку, кто все это провоцировал, почему прокурор города дал разрешение на обыск, а для начала не вызвали дать объяснения».

«На данный момент меня не беспокоили, не звонили. Пока меня не ставят в известность, в каком я качестве. Если я подозреваемый, у меня есть определенные права, если обвиняемый — тем более нужен адвокат. Если свидетель, то непонятно в чем», — сказал правозащитник.

По его словам, у него «изъяли пыль, мусор». «На балконе лежал топорик для отбивания мяса еще со старой квартиры, я про него и забыл. К чему его изъяли? Топоры изымают, если уже установлен факт его использования: им рубили человека. А так изымать — это непрофессионализм», — считает Волчек.

3 января сотрудники правоохранительных органов провели два обыска в квартире Олега Волчека.

«Это происходит с двух часов ночи. Второй обыск уже за сегодня, — сообщил в тот день Волчек. — У меня квартира на проспекте Победителей рядом со стелой. Там на реке [Свислочи] была найдена сумка с останками человека. У меня есть сводный брат, который зарегистрирован в этой квартире. Он общался с девушкой, которая пропала. Пока еще не установили, что это ее останки, но они уже предполагают, что в квартире, возможно, могло быть совершено [преступление]».

По словам Волчека, постановление об обыске подписано прокурором Минска. Сотрудники правоохранительных органов «приехали с современным оборудованием для определения биологических материалов». «Сейчас тщательно отсматривают всю квартиру на наличие следов крови и так далее», — сказал Волчек.

Как сообщила 3 января пресс-служба МВД, около полудня 2 января в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в Свислочи. Они сказали, что достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека.