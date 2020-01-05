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Цифра дня для тех, кто ностальгирует по СССР

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  • Константин Синяк, «Солидарность»
  • 5.01.2020, 12:57
  • 2,976
Цифра дня для тех, кто ностальгирует по СССР

В начале 1960-х холодильник был лишь у 5% советских семей.

Советские кинофильмы рассказывают о счастливой и благополучной жизни в СССР. Но бытовая реальность была куда суровее.

Вот лишь один пример: в начале 60-х холодильник был лишь у 5% советских семей!

За десятилетие до этого в СССР только начали массовый выпуск первых домашних холодильников. Семьи, которые могли обзавестись этой бытовой техникой, считались весьма зажиточными.

В столице БССР первый холодильник «Минск-1» выпустили в 1962 году – минский завод, переименованный после в «Атлант», стал одним из флагманов советской промышленности по выпуску бытовой техники.

В середине 70-х холодильниками могла похвастаться уже половина городских семей, но эта бытовая техника все еще не была чем-то само собой разумеющимся.

В нашей семье первый холодильник появился в начале семидесятых. Он был единственным на всю деревню. Дедушка и бабушка решились на его покупку из-за нужды хранить лекарства для дочери при стабильной температуре. Для этого подключили связи в соседних Барановичах и, как рассказывала бабушка, заплатили впечатляющие по тем временам деньги.

Жителям деревень было проще – продукты они хранили в погребах или колодцах. В городах еду в зимний период выставляли в сумках за форточку. А так запасов продуктов, тем более скоропортящихся, дома не держали.

В Барановичах только в 80-е холодильники стал обыденной вещью – при этом, по сравнению с сегодняшними образцами, они чаще всего выглядели небольшими тумбочками.

Константин Синяк, «Солидарность»


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