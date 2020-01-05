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Видеофакт: Над одной из главных мечетей Ирана подняли красный «флаг мести»

  • 5.01.2020, 13:19
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Видеофакт: Над одной из главных мечетей Ирана подняли красный «флаг мести»

Флаг подняли в «священном городе» шиитов Кум.

Над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум подняли красный флаг мести после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Соответствующее видео, на которое обратил внимание ливанский телеканал Al-Manar, было размещено на YouTube, сообщает УНИАН.

Как отмечается в материале, флаг обозначает желание отомстить за ликвидацию генерала Сулеймани.

Напомним, что 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа.

Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе.

Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря.

СМИ предполагают, что убийство генерала может привести к ответу со стороны Ирана. Так, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции призвал "жестоко отомстить Америке", а верховный лидер Ирана заявил, что в ответ на убийство Сулеймани будет "суровая месть".

Кроме того, по информации журналистов, Сулеймани неоднократно посещал Кремль, общался с Путиным и министром обороны РФ. Основной темой разговоров была спецоперация России в Сирии. Сейчас США настоятельно просят американских граждан покинуть территорию Ирака.


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