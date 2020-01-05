В Минске появилось такси, вдохновленное Cybertruck Илона Маска 2 5.01.2020, 13:25

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В чем принцип столичного эко-сервиса?

Стоило Илону Маску презентовать свой футуристичный пикап Tesla Cybertruck, работающий на аккумуляторах, как беларусы тут же вдохновились — и запустили в Минске эко-такси. Это — часть масштабного социального проекта, нацеленного на ослабление нагрузки на окружающую среду: новый формат такси, можно сказать, «подзаряжается» батарейками, пишет kyky.org.

Сперва разберемся, кто за всем этим стоит

Проект получил название «Такси на батарейках». Его авторы — госучреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» и компания такси «Пятница». Их поддерживает переработчик электронных отходов и отработанных батареек предприятие «БелВТИ». Кроме того, «Такси на батарейках» — часть эко-движения «Цель 99». Если совсем в двух словах, то оно призвано продвигать осознанное потребление и помогать вырабатывать правильные эко-привычки — особенно когда кажется, что это невыносимо сложно (на самом деле проще, чем кажется).

Понятно, теперь вопросы. Как работает это такси? Что, его прям заряжают батарейками?

Ну не так буквально! Батарейки предлагают менять на километры — так и «заряжается» автомобиль. Механика простая: нужно вызвать такси через мобильное приложение «Пятница», активировав в разделе «Опции поездки» пункт «За батарейку!» А потом прямо в салоне машины обменять использованную батарейку на часть пути: одна батарейка — один бесплатный километр; одна поездка — одна батарейка. «Такси на батарейках» пробудет в Минске ровно месяц — до 3 февраля.

Так, стоп. С чего такое беспокойство насчет батареек? За ними прямо нужен отдельный уход?

Вообще, да: их стоит утилизировать грамотно. Большая ошибка — думать, что, выбросив отработанную батарейку в мусорное ведро вместе с другими отходами, она будто бы исчезает. Даже на свалку батарейки попадают, чтобы вернуться. Если мусор сжигают (что случается чаще всего), то под воздействием температур или в процессе коррозии разрушается корпус батарейки, высвобождая токсичные вещества. Они проникают в почву, воду, воздух и разносятся по пищевым цепочкам — иными словами, никуда не уходят. При этом учтите, что на городских свалках по всей стране собираются тонны отработанных элементов питания.

Но есть и другой подход, и он куда гуманнее — сдавать отработанные батарейки в специальные контейнеры для сбора использованных элементов питания. Батарейки не занимают много места, а специальные контейнеры установлены по всей Беларуси: в магазинах, административных зданиях, салонах связи и других общественных местах. Контейнеры, как правило, окрашены в ярко-зеленый или ярко-оранжевый цвета, а по форме чем-то напоминают урны для голосования. Идеальный сценарий — пользоваться ими регулярно, а если лень куда-то идти, что же: в вашем распоряжении целый месяц, чтобы справиться о природе прямо в салоне такси.

А сейчас — бонус:

Если вам, находясь дома, уже буквально тесно от неисправной бытовой техники, знайте: от нее легко избавляются, причем абсолютно бесплатно (да, именно так). Для этого можно оставить заявку на сайте «БелВТИ» — компании, которая оказывает целый спектр услуг по сбору, переработке и утилизации оборудования и электроприборов в Беларуси. Ей также можно вручить все скопившиеся отработанные батарейки, которые еще не отправились в контейнер, — и жить спокойно, зная, что вы поступили, как хороший человек.