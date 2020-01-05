закрыть
5 января 2020, воскресенье, 14:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Хорватии проходит второй тур президентских выборов

  • 5.01.2020, 13:44
В Хорватии проходит второй тур президентских выборов

Решающими будут голоса граждан, которые в первом туре голосовали за певца Мирослава Шкоро.

В Хорватии проходит второй тур президентских выборов. Об этом сообщает Радио Свобода.

5 января граждане Хорватии выбирают среди двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов в первом туре 25 декабря. Действующая президент Колинда Грабар-Китарович, кандидат от правящего Хорватского демократического союза, набрала 26,6% голосов, а бывший премьер-министр Зоран Миланович, которого поддержали оппозиционные социал-демократы - 29,5%.

Право голоса на седьмых президентских выборах имеют 3,8 млн граждан. Согласно последним опросам, решающими будут голоса граждан, которые в первом туре голосовали за певца Мирослава Шкоро, кандидата от ультраправых сил.

22 октября уходящий с должности председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Хорватия выполнила необходимые требования для вступления в Шенгенскую зону.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин