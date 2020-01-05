Народная инфляция: как на самом деле подорожали продукты в магазине 1 5.01.2020, 13:54

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Фото: tut.by

Эта цифра опровергает официальные данные.

В Беларуси инфляция за 11 месяцев — с января по ноябрь 2019 года, составила, согласно статистике, якобы всего 4,2%. Однако по ощущениям продукты за год подорожали гораздо сильнее. И если отличия в стоимости овощей и фруктов можно списать на разных поставщиков, то, к примеру, по молочке одних и тех же производителей рост цен виден хорошо.

Портал tut.by сравнил стоимость одинакового набора продуктов в одном и том же магазине в январе 2019-го и сейчас и посмотрел, как изменились цены за год.

Для сравнения журналисты взяли продукты одних и тех же производителей, одинакового объема, веса и жирности. Даже овощи и фрукты брали привезенные из одних и тех же стран.

Анализ цен показал, что некоторые продукты солидно подорожали. Бананы — на целый рубль, консервированная кукуруза — на 1,1 рубля, сливочное масло — на 90 копеек.

Если посчитать общую стоимость набора продуктов, которые брали для сравнения, то год назад они бы нам обошлись в 69,89 рубля, а сейчас — в 74,48. То есть продукты подорожали на 4,59 рубля, или 6,6%.