«Баста»: Путин четко сказал Лукашенко, что тому пора на покой 6 5.01.2020, 14:12

3,601

Помните Каддафи?

Очень жадный, заносчивый и невоспитанный диктатор был. Особенно к концу своего правления. Особенно в отношении тех, от кого зависел финансово, пишет телеграмм-канал «Баста».

Как-то Каддафи оскорбил эмира Катара Хамада бин Халифа Аль Тани, назвав его «бочкой с нефтью». Есть версия, что мучительная смерть друга Лукашенко наступила именно из-за этого инцидента. Терпение гордого эмира лопнуло. Бригаду повстанцев из ливийского города Мисураты, бойцы которой расправились с Каддафи, спонсировал именно Катар. Диктатора кололи штыками в ягодицы, сыпали в раны песок, ну и много другого делали неприятного, пока тот не скончался...

В Беларуси вот уже пятый день серьезные проблемы с поставками нефти из России. Нам ее, на самом деле, много не надо, а вот для диктатора Лукашенко «черное золото» - главный источник дохода.

Убежавший в Швецию майор КГБ Андрей Молчан в 2017 расcказал телеканалу «Белсат» секреты, связанные с контрабандой и схемами продажи белорусских нефтепродуктов. Диктатор на этом наживал миллиарды долларов.

Первое время Лукашенко делился доходами от контрабанды с Кремлем. Но природная жадность и колхозная прижимистость взяли свое. В ответ на требования российских олигархов поделиться доходами, Лукашенко последние пару лет все чаще срывается на грубость. Не знаем, называл ли он кого «бочкой с нефтью», но ответочка пришла.

Многие источники говорят, что Путин четко сказал Лукашенко, что тому пора на покой. Не потому, конечно, что захотел вдруг перемен в Беларуси, а просто из чувства брезгливости и личной неприязни. Для него же не секрет, какие доходы у Лукашенко и откуда. Диктатор прикинулся, что не понял и завел привычную шарманку о врагах, периодически срываясь на оскорбления и истерику и обдумывая пути побега.

Ростов не пойдет, там его просто придушат. Иран? Так там даже свои не застрахованы остальных ракет. Последнее время, говорят, про Катар думает. К тому же, согласно данным WikiLeaks, там украденные им миллиарды хранятся. Но и о дружбе Лукашенко с грубияном Каддафи там ведь помнят.