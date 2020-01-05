«Я здесь поем – и мне хватает на целый день» 5.01.2020, 14:24

Фото: currenttime.tv

Что происходит с российскими пенсионерами?

В нескольких городах России появились волонтерские проекты для малоимущих и пенсионеров: людей ежедневно кормят горячими обедами, потому что выплат от государства не хватает на необходимое, сообщает currenttime.tv.

Екатеринбург. Вагончик "Люблю и благодарю"

Рядом с вагончиком социальной помощи в Екатеринбурге несколько десятков человек. В очереди за бесплатными обедами обсуждают, насколько с Нового года поднимут пенсии: Владимир Путин на пресс-конференции пообещал проиндексировать – на 6,6%.

"Мне добавят 904 рубля... Я уже подсчитала", – делится одна из пенсионерок. И рассказывает, как сейчас тратит ежемесячную выплату от государства: "Тянешь, конечно, на месяц. Понемножку. Хлеб и кефир беру каждый день – и все".

Фото: currenttime.tv

Каждый день волонтеры кормят около 250 человек. "В основном приходят малоимущие пенсионеры: бабушки, дедушки. И концепция в основном направлена на то, чтобы помогать старшему поколению. Эти люди всю жизнь служили народу, стране, строили наше будущее, и вот мы проявили такую заботу, чтобы поддержать их в это нелегкое время", – говорит глава фонда "Люблю и благодарю" Римма Мочалкина.

Проект благотворительного фонда "Люблю и благодарю" в Екатеринбурге существует уже четыре года. Деньги на еду для пенсионеров собирают через пожертвования. На январь 2020 года, например, есть пока только 55 тысяч рублей из 120 тысяч, которые нужны на обеды в месяц.

Москва. Очередь в "Добродомик"

"Сегодня у нас на обед благотворительный компот из сухофруктов, салат овощной, суп рисовый, и гречка с соусом болоньезе", – рассказывает Эльвира Хисанова. Она – управляющая благотворительным кафе "Добродомик" на окраине Москвы. В кафе пенсионеров кормят бесплатными обедами по будням с 12:00 до 16:00. Посетители рассказывают, что приезжают сюда со всей Москвы и даже из области:

"Полчаса на метро. Не так уж и долго. А что вы хотите – сюда из Мытищ ездят. Голод не тетка. Пенсии не хватает, поэтому я сюда пришел обедать. Вот я здесь поем, мне хватает на целый день. Из моего пенсионного бюджета на еду уходит мало. Утром кофейку попьешь... Вечером... Вот так, в общем-то я сыт, и нос в табаке".

Фото: currenttime.tv

"Добродомик" открылся в Москве в конце октября 2019 года. Буквально за два месяца кафе превысило свою пропускную способность. "Где-то через месяц у нас уже было 500 [человек в день], а потом 600, и я думала, что эта цифра нереальная – 600 человек, на самом деле, такого не может быть! А в итоге... 850 бывает", – говорит Эльвира Хисанова. Теперь, чтобы попасть на бесплатный обед, посетителям приходится полчаса постоять в очереди.

Пенсии в Москве обычно выше, чем в регионах России – для пенсионеров с московской пропиской надбавку платит мэрия. Но в очереди за обедами есть и те, кто с надбавками, и те, кто без них.

Фото: currenttime.tv

"Приходится вот сюда ходить, потому что так обстановка заставляет. Восемь тысяч я получаю пенсию основную, и тысячу получаю за инвалидность", – рассказывает пенсионер Петр Михайлович. Его соседка по очереди сообщает, что получает около 15 тысяч рублей, "если все собрать": "Нам не хватает денег не столько на обед, сколько мы денег тратим на таблеточки".

"Сэкономим на еде – вещички себе какие-нибудь купим, – рассуждает другая пожилая женщина. – Я бы эти ботинки поменяла – а я в них хожу, думаю: ничего, походят, побудут".

Благотворительные кафе "Добродомик", как и волонтерский проект в Екатеринбурге, существует на частные пожертвования. "Добродомик" работает в трех городах: кроме Москвы это Санкт-Петербург и Оренбург. Организаторы надеются, что со временем благотворительные обеды появятся в каждом регионе.