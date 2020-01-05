Бой Трампа с «Тенью» Виктор Федянин, zn.ua

5.01.2020, 15:21

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Приведет ли ликвидация иранского генерала к масштабной войне на Ближнем Востоке?

Президент США Дональд Трамп санкционировал ликвидацию генерала Касема Сулеймани — командующего иранским спецподразделением "Кудс" ("Иерусалим") из состава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Вместе с ним, в результате американского авиаудара в аэропорту Багдада, в пятницу 3 января, погиб и заместитель командующего иракскими Силами народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис .

Смертями на Ближнем Востоке, а тем более в Ираке, уже никого не удивишь. К сожалению, там они превратились в печальную статистику. Но сейчас речь идет о гибели влиятельной государственной фигуры, свыше 20 лет отвечавшей за специальные операции Ирана за границей. Благодаря активной деятельности подразделения "Кудс" генерал Сулеймани считался в Иране народным героем и вторым по влиянию лицом после всевластного аятоллы Хаменеи. Популярного генерала даже видели следующим президентом Исламской республики. Закономерно, после гибели Сулеймани в медийном пространстве стали ускоренно распространяться прогнозы об угрозе начала Третьей мировой, новой войне в Персидском заливе или же широкомасштабном конфликте между США и Ираном.

Чтобы понять возможный сценарий дальнейшего развития ситуации, попытаемся рассмотреть причины таких жестких действий администрации Трампа, в последнее время буквально превративших Ирак в настоящий вулкан страстей.

Вашингтон неоднократно обвинял контролируемые Ираном группировки в нападениях на силы коалиции в Ираке, возглавляемые США. И вот, вследствие ракетного обстрела иракской военной базы неподалеку от города Киркук, где размещены коалиционные силы, 27 декабря погиб американский гражданский сотрудник, а четверо американских военных получили ранения. Соединенные Штаты ответственной за это нападение назвали проиранскую вооруженную группировку "Катаиб Хизбулла" и 29 декабря нанесли ряд ударов по ее объектам в Ираке и Сирии.

В ответ члены и сторонники названного шиитского формирования штурмовали здание посольства США в Багдаде и только 1 января оставили территорию дипломатической миссии. Заявления и действия подсказывали, что напряжение растет, и стороны не планируют останавливаться. Ожидалось продолжение. 2 января министр обороны США Марк Эспер сообщил о "признаках" новых иранских провокаций и готовности использовать "превентивные меры" для защиты американских сил.

Сейчас уже понятно, что в момент этого заявления у главы Пентагона уже было решение Трампа, и самолет Сулеймани ожидали в аэропорту Багдада. Об ответственности за ликвидацию глава Белого дома известил мир твиттом с изображением американского флага, который протестующие жгли у посольства США.

Во время специального обращения президент Трамп подчеркнул, что дал приказ уничтожить "террориста №1 в мире", угрожавшего американским гражданам и интересам. По словам Трампа, это решение направлено на защиту американцев и для прекращения, а не начала войны.

Действительно, еще в апреле прошлого года США признали КСИР террористической организацией и формально противодействуют терроризму. В целом, если оценивать эффективность защитной стратегии количеством уничтоженных "террористов №1", то Трамп уверенно занял первое место. В октябре 2019 г. американцы уничтожили руководителя ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади , а сейчас ликвидировали генерала Сулеймани. А вот Барак Обама , с которым Трамп любит себя сравнивать, "ограничился" лишь лидером "аль-Каиды" Усамой бин Ладеном .

Вместе с тем, за словами о нападениях, терроризме и защите от него скрывается суть — борьба за контроль над территорией Ирака и Сирии, а также судьба иранского ядерного соглашения. Во время борьбы с созданным ИГИЛ "халифатом" США и Иран временно мирились друг с другом. Недаром иранцы активно раскручивают в информационном пространстве месседж, что "Кудс" помогал США в борьбе против ИГИЛ, и что это была ошибка, которую нельзя повторить в будущем. Министр иностранных дел ИРИ Джавад Зариф назвал генерала Сулеймани "самой эффективной силой в борьбе против ИГИЛ, "Аль-Нусра" и "Аль-Каиды", а его убийство "чрезвычайно опасной и глупой эскалацией".

Теперь "халифат" в прошлом, и стороны начали выдавливать друг друга из Ирака и Сирии. В последние месяцы мы наблюдаем именно этот процесс. Трамп (не без укора) твиттил, что США платили Ираку миллиарды долларов, но за последние 15 лет именно Тегеран получил значительный контроль над иракской территорией. Путем ликвидации Сулеймани США уничтожили один из ключевых каналов иранского влияния в Ираке и Сирии.

Теперь слово за Тегераном. Убийство иранского генерала более сложный (в плане последствий) шаг в сравнении с уничтожением лидеров ИГИЛ или "Аль-Каиды". За убитым стоят государственные структуры с более значительными ресурсами и потенциалом, а также разветвленная сеть контролируемых ими групп и группировок за пределами Ирана. Для ответа Тегеран, скорее всего, и использует свое широкое присутствие в регионе. Речь идет о собственно иранских и проиранских вооруженных подразделениях в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане.

Иранские действия против американских объектов могут выйти за пределы этих стран или арабского мира, в частности проявиться в Афганистане, Пакистане или Израиле. Тель-Авив недаром привел свои войска в повышенную боевую готовность. Но вероятность непосредственного противостояния между США и Ираном сейчас минимальна. Десятилетиями Тегеран избегал прямого столкновения с Вашингтоном, и нет оснований считать, что сейчас эта стратегия изменится. Вследствие санкций иранская экономика переживает сложные времена, и широкомасштабные военные действия могут быть фатальными для режима ИРИ.

Именно на активизацию иранских прокси в регионе и надеются в Вашингтоне. Подобная реакция даст возможность блокировать процесс сближения Европейского Союза с Ираном на фоне попыток спасти ядерное соглашение. Эскалация может не оставить европейским странам иного выхода, кроме как присоединиться к санкционному режиму и нанести разрушительный удар по экономике ИРИ. Очевидно, в Белом доме рассчитывают, что тогда Тегеран будет вынужден сесть за стол переговоров и заключить новое ядерное соглашение, как этого хочет Трамп, намекая, что "Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры".

А пока европейские лидеры без энтузиазма восприняли новости о ликвидации командующего "Кудс" и призывают к сдержанности и деэскалации. Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что необходимо любой ценой избежать дальнейшей эскалации и остановить виток насилия и провокаций, происходивших в Ираке в течение последних недель. Россия же однозначно попытается воспользоваться ситуацией, чтобы сильнее втянуть Тегеран в сферу своего влияния, но при этом максимально вытеснить уже ненужных иранцев из Сирии.

За десятилетия специфической работы генерала Сулеймани на Западе прозвали "Тенью". Он был архитектором многих операций на Ближнем Востоке и при жизни получил статус героя в Иране. Сейчас он уже превращается в бессмертный символ сопротивления. И Трампу, а затем, вероятно, и другим американским администрациям придется продолжить бой с "Тенью".

Виктор Федянин, zn.ua