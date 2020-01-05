Фотофакт: В Сирии курды уничтожили бронеавтомобиль российско-турецкого патруля 5.01.2020, 15:27

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Местные жители атаковали колонну военной полиции.

На севере Сирии было совершено новое нападение на российско-турецкий военный патруль. На этот раз курды уничтожили одну из бронемашин.

Об этом сообщает BulgarianMilitary.com.

Согласно данным, опубликованным в социальных сетях, что подтверждается соответствующими фотографиями, курды атаковали колонну военной полиции, уничтожив одну из бронетехники турецкой армии, и повредили российскую бронемашину.

На данный момент известно, что турецкая военная машина была серьезно повреждена и не смогла завершить патрульную миссию.

Неизвестно, насколько сильно пострадала российская бронемашина. Однако представители Минобороны России пока не комментируют нападение на военный патруль.