Медики назвали необходимые зимой витамины 5.01.2020, 15:45

Для восполнения дефицита витаминов можно принимать специальные комплексы.

Врач Валерий Сергеев назвал все необходимые зимой витамины. Наилучшее влияние на организм оказывает совместный прием нескольких микроэлементов, пишет lenta.ua.

Для восполнения запаса полезных веществ зимой можно принимать специальные комплексы в течение месяца. Источником витаминов группы B, улучшающих энергетический и белковый обмен, являются мясные продукты. Мозг начинает нормально функционировать при приеме калия, марганца, магния в сочетании с цинком, витаминами C, A, E.

Медик считает неоправданной ориентацию на свежие импортные фрукты, овощи и плоды, поскольку при транспортировке сроки вызревания не всегда соблюдаются. Их можно заменить маринованными, квашеными, солеными грибами, овощами, ягодами, мясом.

«Чтобы достичь баланса и получать нужный объем витаминов, важно, чтобы их количество в рационе питания в два раза превосходило физиологические потребности», - заявил эксперт.