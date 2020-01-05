Авторитарный «ландромат» 5.01.2020, 16:01

Что на самом деле происходит в Азербайджане.

Все 10 лет Ильхам Алиев, который стал президентом в 2003 году, незадолго до смерти своего отца Гейдара Алиева, последовательно укреплял свою власть в Азербайджане, пишет «Настоящее время».

Процесс начался в 2009 году: тогда прошел референдум, разрешивший одному и тому же человеку избираться президентом более двух раз. Следующий референдум о внесении изменений в Конституцию состоялся в сентябре 2016 года. Его решением президентский срок был увеличен с 5 до 7 лет, а также учреждены должности первого вице-президента и вице-президентов.

В феврале 2017 года Ильхам Алиев назначил первым вице-президентом свою жену Мехрибан Алиеву. Политологи тогда отмечали, что так он попытался сохранить власть на случай своей внезапной болезни или других происшествий.

Авторитаризм

По мнению экспертов Freedom House, уже к 2015 году Алиев установил в Азербайджане авторитарный режим. В «Индексе демократии стран мира 2016 года», составленном Economist Intelligence Unit, Азербайджан также занял одно из нижних мест (148) как страна с авторитарным режимом.

В 2016 году в Азербайджане был принят закон, устанавливающий уголовную ответственность за оскорбление чести и достоинства президента в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в СМИ: он вводил штрафы и лишение свободы сроком до трех лет.

Вскоре после его принятия по этой статье в Азербайджане начали преследовать оппозиционеров и блогеров – критиков власти. В конце 2019 года, однако, Алиев провел широкую амнистию, под которую попали и осужденные политические оппозиционеры: члены Партии народного фронта Азербайджана, молодежного движения «Нида», бывший министр здравоохранения Али Инсанов и ряд других политиков.

"Ландромат"

В экономике Азербайджан продолжает оставаться страной, сильно зависящей от экспорта нефти. Доля нефтяного сектора по-прежнему превышает треть от общего объема ВВП, а по данным азербайджанского статистического агентства, доли нефти и газа в общем объеме экспорта в 2019 году составляли 80% и 8% соответственно (еще примерно 1,5% приходится на экспорт нефтепродуктов).

При этом, по данным расследователей, Алиевы все 10 лет наращивали не только политическое, но и экономическое влияние. По данным доклада OCCRP "Азербайджанский "ландромат", Алиевым в той или иной форме принадлежат как минимум 26 офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах.

Через них Лейла и Арзу Алиевы имеют тесные отношения с корпорацией Ata-Holding, которой принадлежат крупные доли в нескольких банках, строительных компаниях и в двух из трех крупнейших мобильных операторах Азербайджана. Члены семьи также владеют 11 особняками в Дубае, недвижимостью в Лондоне, Париже, Карловых Варах, Москве, курортом Шах-Даг в Азербайджане и курортом в Черногории. Им также принадлежат несколько отелей и горнодобывающее предприятие Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company.

Средняя зарплата в Азербайджане в 2010 году составляла 331 манат ($562), а в 2019 году – 585 манат ($343). Но курс маната по отношению к доллару за это время упал в два раза, что свело все повышение на нет. Власти также утверждают, что уровень безработицы за последние 10 лет снизился до 5-6% в 2019 году, а уровень бедности снизился за то же время с 49% до 5,4% процентов.

Однако эксперты отмечают, что эти показатели так же, как и зарплата, могут быть «нарисованными». В октябре 2018 года в Азербайджане была утверждена «Стратегия занятости Азербайджанской Республики на 2019-2030 гг.», и в ней было прописано, что уровень безработицы в Азербайджане должен быть снижен до 4%.

В результате, согласно жалобам многих предпринимателей, их начали вызывать к себе чиновники и заставлять брать на работу «лишних» людей, в которых они не нуждаются – для улучшения статистики.

Глава комитета по предпринимательству, экономической политике и промышленности парламента Зияд Самедзаде оценивал реальный уровень безработицы в Азербайджане примерно в 14%.

Средняя продолжительность жизни в Азербайджане, по официальным данным, также выросла с 71 года в 2010 году до 75,8 года в 2019 году (у мужчин до 73,3 года, у женщин до 78,2 года). Но достоверность этой статистики также вызывает вопросы.

Пытаясь продвинуть Азербайджан за границей и избавить страну от имиджа диктаторского режима, власти страны в последние 10 лет проводили много спортивных соревнований и культурных мероприятий. Для этого в Баку в 2011 году был построен современный спортивно-концертный комплекс, а также гоночная трасса Формулы–1. Первая гонка прошла в 2016 году: Алиев лично вручил кубок победителю.

Также в Баку в 2015 году прошли первые Европейские игры, Кубок мира по шахматам 2015 года и шахматная Олимпиада-2016, IV Исламские игры солидарности в 2017 году, матч финала Лиги Европы по футболу сезона 2018/2019, а также конкурс песни Евровидение-2012. Точную цифру расходов на все эти мероприятия власти не называют.