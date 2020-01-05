закрыть
5 января 2020, воскресенье, 16:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Авторитарный «ландромат»

  • 5.01.2020, 16:01
Авторитарный «ландромат»

Что на самом деле происходит в Азербайджане.

Все 10 лет Ильхам Алиев, который стал президентом в 2003 году, незадолго до смерти своего отца Гейдара Алиева, последовательно укреплял свою власть в Азербайджане, пишет «Настоящее время».

Процесс начался в 2009 году: тогда прошел референдум, разрешивший одному и тому же человеку избираться президентом более двух раз. Следующий референдум о внесении изменений в Конституцию состоялся в сентябре 2016 года. Его решением президентский срок был увеличен с 5 до 7 лет, а также учреждены должности первого вице-президента и вице-президентов.

В феврале 2017 года Ильхам Алиев назначил первым вице-президентом свою жену Мехрибан Алиеву. Политологи тогда отмечали, что так он попытался сохранить власть на случай своей внезапной болезни или других происшествий.

Авторитаризм

По мнению экспертов Freedom House, уже к 2015 году Алиев установил в Азербайджане авторитарный режим. В «Индексе демократии стран мира 2016 года», составленном Economist Intelligence Unit, Азербайджан также занял одно из нижних мест (148) как страна с авторитарным режимом.

В 2016 году в Азербайджане был принят закон, устанавливающий уголовную ответственность за оскорбление чести и достоинства президента в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в СМИ: он вводил штрафы и лишение свободы сроком до трех лет.

Вскоре после его принятия по этой статье в Азербайджане начали преследовать оппозиционеров и блогеров – критиков власти. В конце 2019 года, однако, Алиев провел широкую амнистию, под которую попали и осужденные политические оппозиционеры: члены Партии народного фронта Азербайджана, молодежного движения «Нида», бывший министр здравоохранения Али Инсанов и ряд других политиков.

"Ландромат"

В экономике Азербайджан продолжает оставаться страной, сильно зависящей от экспорта нефти. Доля нефтяного сектора по-прежнему превышает треть от общего объема ВВП, а по данным азербайджанского статистического агентства, доли нефти и газа в общем объеме экспорта в 2019 году составляли 80% и 8% соответственно (еще примерно 1,5% приходится на экспорт нефтепродуктов).

При этом, по данным расследователей, Алиевы все 10 лет наращивали не только политическое, но и экономическое влияние. По данным доклада OCCRP "Азербайджанский "ландромат", Алиевым в той или иной форме принадлежат как минимум 26 офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах.

Через них Лейла и Арзу Алиевы имеют тесные отношения с корпорацией Ata-Holding, которой принадлежат крупные доли в нескольких банках, строительных компаниях и в двух из трех крупнейших мобильных операторах Азербайджана. Члены семьи также владеют 11 особняками в Дубае, недвижимостью в Лондоне, Париже, Карловых Варах, Москве, курортом Шах-Даг в Азербайджане и курортом в Черногории. Им также принадлежат несколько отелей и горнодобывающее предприятие Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company.

Средняя зарплата в Азербайджане в 2010 году составляла 331 манат ($562), а в 2019 году – 585 манат ($343). Но курс маната по отношению к доллару за это время упал в два раза, что свело все повышение на нет. Власти также утверждают, что уровень безработицы за последние 10 лет снизился до 5-6% в 2019 году, а уровень бедности снизился за то же время с 49% до 5,4% процентов.

Однако эксперты отмечают, что эти показатели так же, как и зарплата, могут быть «нарисованными». В октябре 2018 года в Азербайджане была утверждена «Стратегия занятости Азербайджанской Республики на 2019-2030 гг.», и в ней было прописано, что уровень безработицы в Азербайджане должен быть снижен до 4%.

В результате, согласно жалобам многих предпринимателей, их начали вызывать к себе чиновники и заставлять брать на работу «лишних» людей, в которых они не нуждаются – для улучшения статистики.

Глава комитета по предпринимательству, экономической политике и промышленности парламента Зияд Самедзаде оценивал реальный уровень безработицы в Азербайджане примерно в 14%.

Средняя продолжительность жизни в Азербайджане, по официальным данным, также выросла с 71 года в 2010 году до 75,8 года в 2019 году (у мужчин до 73,3 года, у женщин до 78,2 года). Но достоверность этой статистики также вызывает вопросы.

Пытаясь продвинуть Азербайджан за границей и избавить страну от имиджа диктаторского режима, власти страны в последние 10 лет проводили много спортивных соревнований и культурных мероприятий. Для этого в Баку в 2011 году был построен современный спортивно-концертный комплекс, а также гоночная трасса Формулы–1. Первая гонка прошла в 2016 году: Алиев лично вручил кубок победителю.

Также в Баку в 2015 году прошли первые Европейские игры, Кубок мира по шахматам 2015 года и шахматная Олимпиада-2016, IV Исламские игры солидарности в 2017 году, матч финала Лиги Европы по футболу сезона 2018/2019, а также конкурс песни Евровидение-2012. Точную цифру расходов на все эти мероприятия власти не называют.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин