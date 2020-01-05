Блокировка «Хартии-97»: с чем обращались белорусы в 2019 году в ООН 5.01.2020, 16:08

У белорусов накопилось много претензий к властям нашей страны.

Руководитель Гомельского центра стратегической тяжбы Леонид Судаленко опубликовал дайджест индивидуальных жалоб жителей гомельского региона, которые в 2019 году прошли успешную регистрацию в Комитете ООН по правам человека, пишет «Гомельская весна».

Нарушение права не подвергаться пыткам, унижающему человеческое достоинство обращению, произвольное задержание, лишении права на справедливое судебное разбирательство, права на мирные собрания, сбор и распространение информации и выражение мнений - основные претензии гомельчан к своему государству.

Нарушения прав на мирные собрания и как следствие на выражение мнения

Владимир Секерко (дело №3295/2019), Валерий Климов (дело №3234/2019), Василий Сильверст (дело №3669/2019), Владимир Телепун (дело №3670/2019), Елена Линкевич (дело №3671/2019), Виктор Козлов и Леонид Судаленко (дело №3675/2019), Сергей Кособуцкий (дело №3680/2019), Наталья Щукина (дело №3677/2019), Андрей Паук (дело №3678/2019) и Александр Процко (дело №3680/2019) против Беларуси:

Активисты в течение 2015-2018 годов заявляли в Гомеле, Мозыре, Калинковичах, Добруше, Октябрьском, Хойниках, Буда-Кошелево и Чечерске мирные собрания с целью остановить вмешательство во внутренние дела Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), прекратить необоснованные вызовы к следователям в качестве свидетелей членов профсоюза, прекратить уголовное преследование лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика; привлечения внимания к проблемам ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и обращения внимания общественности и выражения протеста против блокировки министерством информации Беларуси независимого интернет-издания Charter97.org, обсуждение проблем со свободой выражения мнения в Беларуси.

Ни одно из заявленных массовых мероприятий не было разрешено. Суды повсеместно стали на сторону чиновников. Пройдя все внутренние средства правовой защиты, авторы подали жалобы в Комитет ООН по правам человека о нарушении права на мирное собрание и, как следствие, на выражение мнения. Жалоба зарегистрирована в 2019 году и направлены Правительству Беларуси для комментариев.

Нарушения прав журналистов фрилансеров на поиск и распространение информации

Кастусь Жуковский (дело №3284/2019), Наталия Кривошей (дело №3287/2019), Андрей Толчин (дело №3288/2019; дело №3298/2019), Евгений Меркис (дело №3608/2019) и Лариса Щирякова (дело №3609/2019) против Беларуси:

Журналисты-фрилансеры из Гомеля в течение 2015-2017 годов систематически 29 раз привлекались судами в регионе за профессиональную деятельность к крупным денежным штрафам. Всего их сумма штрафов составило свыше 12 тыс. eвро. Каждый раз их обвиняли в незаконном изготовлении продукции СМИ, имея ввиду работу без аккредитации на телеканал «Белсат». Жалобы в Комитете ООН по правам человека зарегистрированы в течение 2019 года и по ним сейчас проходит коммуникация с Правительством Беларуси.

Произвольное задержание, право на справедливое судебное разбирательство,

Виктор Козлов (дело №3308/2019) против Беларуси:

25 марта 2017 года автор, являясь представителем независимого профсоюза РЭП в регионе планировал принять участие в Гомеле в санкционированной властями акции протеста против декрета о «тунеядцах». На улице к нему внезапно подъехал автомобиль милиции, его задержали и обвинили в хулиганских действиях (громкая нецензурная брань в общественном месте и неподчинение законному требованию сотрудника милиции). Его до суда поместили в ИВС, а после доставления в суд он был отпущен судом на свободу. до момента рассмотрения административного дела по существу. Суд привлек его штрафу, а вопрос произвольного задержания и содержания под стражей в ИВС сроком в 51 час остался не рассмотренным. Жалоба в Комитете ООН по правам человека зарегистрирована 25 февраля 2019 года о произвольном задержании, лишении права на справедливое судебное разбирательство, право на мирное собрание и выражении мнения.

Унижающее человеческое достоинство обращение

Андрей Макаров и другие (5 человек, Владимир Кацора, Виктор Рубцов, Андрей Толчин, Дмитрий Сабуров и Артем Шапоров), (дело №3311/2019) против Беларуси:

В 2017 году автор, а равно иные предполагаемые жертвы были приговорены к различным срокам административных арестов, которые они были вынуждены провести в ИВС. После отбытия арестов они обратились с коллективной жалобой в суд, где просили признать условия содержания в ИВС унижающим человеческое достоинство обращение. В частности, они указали, что естественное освещение в камерах ИВС отсутствует, камеры круглосуточно, даже ночью во время сна освещается ярким искусственным светом. Из-за яркого света наши глаза постоянно находились в напряжении, из-за этого мы не могли читать литературу и пользоваться письменными принадлежностями. В камерах ИВС было очень холодно, по ощущению ночью около 7, днем 12-14 градусов по Цельсию. Ежедневное, в течение 12 суток, а особенно ночное время ощущение холода было невыносимым, из окон и дверей постоянно дул сквозняк. По их просьбе нам не была предоставлена на протяжении всех суток арестов возможность позвонить домой, сотрудники ИВС заявляли о неисправности телефонного автомата. Радио в камере включалась круглосуточно и настолько громко, что они должны был закрывать уши. Горячая вода в камерах отсутствовала. Воздух в камерах ИВС был пропитан запахом пота, мочи и экскрементов, а положенные ежедневные прогулки не предоставлялись. Жалоба в Комитете ООН по правам человека зарегистрирована 1 марта 2019 года и по ней проходит коммуникация с Правительством Беларуси.

Преследование за участие в мирных собраниях

Виктор Рубцов (дело №3673/2019) против Беларуси:

28 сентября 2017 года автор находился возле здания суда Гомельского района, где принял участие в мирном собрании по поддержке журналиста, дела которой рассматривалось судом в это время. Во время пикета на его груди висел плакат, отражающий его цель – “Я не чэсны журналіст” . За эти действия сотрудники милиции составил и передали в суд Железнодорожного района города Гомеля протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 23.34 кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка организации или проведения пикетирования). Суд признал его виновным в нарушении порядка проведения массового мероприятия и подвергнул административному аресту сроком на 5 суток. Жалоба в Комитете ООН по правам человека зарегистрирована о нарушении права на мирное собрание и выражения мнения 10 декабря 2019 года и по ней проходит коммуникация с правительством Беларуси.