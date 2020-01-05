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Ликвидация Сулеймани – удар по России

  • 5.01.2020, 16:15
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Ликвидация Сулеймани – удар по России
Фото: АР

Теперь российские военные в Сирии будут испытывать колоссальные проблемы.

Борис Демаш, руководитель Cyprus Daily News рассказал в интервью Newsader: "Я уверен, что это [убийство Сулеймани] – удар по России. Хотя бы если рассматривать эту ситуацию в рамках сирийской проблемы.

По моему убеждению, сирийский режим выжил только благодаря усилиям Сулеймани. Именно Сулеймани убедил Путина включиться в операцию по спасению Башара Асада. Сейчас, когда этот канал связи пропал, российские военные в Сирии будут испытывать колоссальные проблемы".


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