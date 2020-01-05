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В Италии автомобиль въехал в группу туристов: есть погибшие

  • 5.01.2020, 16:40
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В Италии автомобиль въехал в группу туристов: есть погибшие

Все жертвы - граждане Германии.

В южнотирольском городке Лутаго, расположенном вблизи границы с Австрией в коммуне Валле-Аурина на севере Италии, автомобиль Audi TT въехал в группу туристов из Германии, в результате шесть человек погибли. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя полиции в городе Больцано, пишет «Немецкая волна». Инцидент произошел рано утром. Согласно подтвержденным данным, все жертвы - граждане Германии в возрасте от 20 до 25 лет.

По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, наезд произошел в 01.15 (около 03.15 мск) 5 января. Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и были привезены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одну из женщин вертолетом доставили в университетскую клинику Инсбрука.

За рулем автомобиля находился 27-летний местный житель из коммуны Кьенес в провинции Больцано. Мужчину задержали и отправили в больницу для медицинского освидетельствования Было установлено, что содержание алкоголя в его крови составило 1,97 промилле.

По данным правоохранительных органов, не все члены группы были знакомы друг с другом. Кроме того, не у всех были с собой документы, что затрудняет идентификацию погибших. В МИД ФРГ агентству AFP сообщили, что сотрудники германского консульства в Милане помогают итальянским властям устанавливать личность погибших, кроме того они опекают пострадавших.

На место происшествия были вызваны около 160 сотрудников экстренных служб. Причины случившегося устанавливаются, хотя полиция склоняется к версии несчастного случая. Местные власти в связи с инцидентом в Лутаго в первой половине дня провели специальную пресс-конференцию, на которой сообщили, что в Южный Тироль туристы прибыли из северной части Германии. Позже стало известно, что большинство погибших - из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Итальянская провинция Южный Тироль граничит со Швейцарией на западе и с Австрией на севере и востоке. Здесь располагаются около 30 горнолыжных курортов.


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