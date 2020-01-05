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«Когда пытался рассказать датчанам о наших вузах - они делали круглые глаза»

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  • 5.01.2020, 16:54
  • 2,493
«Когда пытался рассказать датчанам о наших вузах - они делали круглые глаза»

Белорусский блогер рассказал про систему образования в Дании, которая признана лучшей в мире.

Сегодня расскажу о том, как устроена система датского образования, признанная одной из лучших и наиболее успешных в мире. Во время поездки в Данию я интересовался этой темой — и вот сегодня расскажу вам о ней, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Начну с главного — в Дании не существует совковой "муштры" и гонки за оценками — которая, к большому сожалению, ещё остаётся в наших постсоветских школах и ВУЗах. О том, что в системе образования могут существовать ВУЗовские «совки», которые вбивают детям в головы пропаганду и фальсифицируют «выборы» — в Дании не может быть и речи. Когда я пытался рассказать датчанам о наших вузовских совках — они делали круглые глаза и не вполне понимали, о чём идет речь — для Дании это какая-то средневековая дикость, вроде сжигания людей на кострах.

Обо всём этом я расскажу вам в первой части поста, а во второй — покажу фотографии одной из публичных библиотек Копенгагена, которую я посетил, и которая является отличной иллюстрацией демократического датского образования в целом. Архитектура, дизайн и в целом принцип взаимодействия с читателями здесь словно пришли из XXII века. Не устаю повторять, что Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия (которая прогнала совков в 1939 году) — одни из лучших и наиболее человечных стран на нашей Земле.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о датской системе образования, которая признана одной из лучших в мире.

Как устроена датская система образования.

Для начала немного расскажу о том, как вообще устроена датская система образования. В своём нынешнем виде датская образовательная система была принята в 1994 году, пройдя несколько ступеней совершенствования. Главное и основное в этой системе — у родителей есть полные права самостоятельного принятия решения о посещении ребёнком школы. Согласно датским законам, в возрасте с 7 до 16 лет ребёнок в обязательном порядке должен получать образование — но в школу ходить не обязан и может обучаться на дому либо в любых частных заведениях по выбору родителей.

Датская средняя школа называется Folkeskole — дети посещают её на протяжении девяти лет. Многие русскоязычные ресурсы пишут о том, что школьное образование в Дании является "бесплатным", но это не совсем так — датчане хорошо понимают, что ничего "бесплатного" не бывает, и подобное образование называется муниципальным, а сами школы называются Friskole. Оплачивается подобное образование с денег налогоплательщиков и по качеству не сильно уступает частным школам.

Ещё есть частные школы — они называются Privatskole и не находятся под эгидой муниципалитета. После окончания школы (либо частного образования) учащиеся получают сертификат, называемый Studentereksamen. Этого документа достаточно для подачи заявления в любой из ВУЗов страны.

Далее учащийся определяется сам, куда ему идти — либо в профессиональные училища (аналог наших техникумов) по направлениям бизнес, технологии, информационные технологии и многим другим. В подобных училищах учатся два года. Можно также пойти в колледж — там учатся 3-4 года, а по окончании присваивается степепь бакалавра. Направления — бизнес, образование, инженерия и другие. А ещё есть университеты, где можно получить степени магистра наук и доктора. Всего университетов в Дании 8 — до реформы 2003 года университетов было вдвое больше, но затем их объединили по профилям обучения, значительно упростив жизнь и студентам, и преподавателям.

Студенческое самоуправление. Степень свободы.

В этом разделе нужно обязательно рассказать о системе самоуправления в датских ВУЗах и вообще о правах датских студентов. В пост-совке ситуация с этим весьма плачевная и позорная — к студенту относятся как к бессловесной твари, которая только и должна выполнять приказания деканата и молча ходить на досрочное голосование под угрозой всевозможных репрессий и отчисления из ВУЗа. В Дании такое совершенно невозможно — студенты являются свободными личностями, а ВУЗы в целом и студенческие городки в частности имеют высокую степень автономии и самоуправления, и выглядят весьма уютно.

Студенческое самоуправление в Дании — не просто слова, а реальность. Несколько лет назад студенты Копенгагенского университета не позволили администрации уволить значительную часть библиотекарей — студенты в праве вмешиваться в подобные решения университета и имеют свой законный голос. Студенты имеют собственные кафе и даже пивные в общежитиях.

От государства каждый датский студент получает грант в виде 70 ваучеров. Каждый ваучер можно обменять, например, на один месяц обучения в ВУЗе либо на обучение на каких-то кратковременных курсах. Если студент хочет "дослушать" курс и получить диплом доктора — то ему предоставят дополнительные ваучеры. Ещё студенты получают стипендию в размере 740 евро, общежитие при этом стоит 300 евро.

Свобода проявляется и в жизни ВУЗА в целом. Никаких спущенных сверху учебных планов в Дании не существует в природе — университет сам определяет, как, что и в каком объёме будут изучать его студенты. Практически все датские ВУЗы при этом входят в топ-200 рейтинга мировых университетов.

Центральная библиотека Копенгагена.

05. А теперь давайте посмотрим на одну из библиотек Копенгагена — Центральную библиотеку, которая находится в центре города и открыта для всех. Для меня большой неожиданностью стало то что зайти сюда может любой человек с улицы и взять абсолютно любую книгу — нет никаких препятствий и двери библиотеки всегда открыты.

06. Вот так выглядит холл на первом этаже — вы попадаете сюда, пройдя через старинный фасад с улицы Krystalgade. Внутри всё ультрасовременное — фактически, основной корпус библиотеки как бы "слили" вместе со старым зданием. Выглядит очень круто.

07. На первом этаже есть небольшая кофейня с весьма демократическими по датским меркам ценами — большинством посетителей кофейни и библиотеки являются достаточно небогатые студенты, что учитывается при формировании цен.

08. Кто-то сидит с гаджетами прямо за барной стойкой в самом кафе:

09. Но большинство народа сидит в лаунж-зоне в холле, которая примыкает к кафе. Здесь же начинаются стеллажи с книгами, каждую из которых может брать и читать кто угодно.

10. Я обратил внимание, что большинство "бедных датских студентов" работают за макбуками. При этом, по словам моих сопровождающих, многие из датских студентов в последнее время увлеклись лженаукой марксизмом и идеями вроде "всё отнять и поделить". Какой фальшивый "социализм" может быть "социалистичнее" того, что построено сейчас в Дании — я ума не приложу. Видимо правильно говорят, что от слишком хорошей жизни люди часто начинают впадать в крайности.

11. Недалеко от кафе находятся туалеты, выполненные в таком типичном скандинавском стиле.

12. Давайте поднимемся на верхние этажи библиотеки — туда ведёт современный эскалатор с прозрачными перилами, который на верхних этажах разделяется на два рукава.

13. Всё, что находится наверху — можно условно поделить на две зоны. Это зона, собственно, хранения книг и журналов, и зона для чтения.

14. Пронумерованные стеллажи с книгами. В библиотеке есть удобная система поиска, в которой вы можете найти абсолютно любую интересующую вас книгу — если она есть в библиотеке, то система скажет вам, на каком этаже и каком стеллаже её искать.

15. Все книги можно брать абсолютно свободно. По сути датская библиотека — это аналог огромного читального зала без библиотекарей. Конечно, если вы хотите почитать какие-то ценные антикварные издания — то их придётся заказывать отдельно, но все более-менее современные книжки стоят свободно.

16. Раздел "биографии":

17. Вторую часть зон на верхних этажах можно условно назвать "зонами для работы" — "условно" потому, что часто они не являются отдельными пространствами, как как бы интегрированы прямо в книжные ряды. К примеру, вот такая зона со столиками для работы с книгами и с ноутбуками. Кстати, я забыл сказать — во всей библиотеке присутствует бесплатный и очень быстрый вайфай.

18. Некоторые столики интегрированы прямо в опорные колонны здания, и если сидеть за таким столиком — то перед глазами открывается красивый вид на холл первого этажа.

19. Есть также вот такие отдельные залы, где также можно посидеть с ноутбуком, а если ноутбука у вас нет — то вы можете воспользоваться одним из компьютеров за столиками. Всё совершенно бесплатно, сидите хоть целый день.

20. А ещё здесь есть несколько оборудованных лекционных залов для различных выступлений и презентаций.

21. Вот такая библиотека есть в Копенгагене, и кстати она далеко не единственная.

Такие дела.

В комментариях напишите, как вам датская система образования в целом и библиотека в частности?


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