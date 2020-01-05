Фотофакт: Цены в гипермаркете Минска «кусаются» 2 5.01.2020, 17:23

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Голубика — 55 рублей за килограмм, помидоры — 15.

В одном из гипермаркетов Минска продают помидоры черри по 15 и 16 рублей за килограмм. Вид у них довольно помятый, самое время делать скидку, пока совсем не испортились, но цену не снижают, пишет tut.by.

Фото: tut.by

Это не единственный товар по удивительной цене, который продают в столице. В одном из магазинов мы нашли абрикосы в сиропе в баночках 350 граммов. Обычно они стоят 5−6 рублей, правда, другого производителя. Здесь же их продают почти по 30 рублей.

Фото: tut.by

На Комаровском рынке на прилавках стоит голубика по 55 рублей за килограмм. Для большей части белорусов это очень дорого, но продавцы говорят, что и по такой цене товар берут.