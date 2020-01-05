Останки генерала Сулеймани доставлены в Иран 5.01.2020, 17:36

Будет проведен ДНК-анализ.

Останки иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в воскресенье, 5 января, доставлены из Ирака в город Ахваз на западе Ирана, пишет «Немецкая волна».

Участники траурной процессии вынесли из самолета закрытый гроб, накрытый флагом Исламской Республики.

Как передало агентство AP со ссылкой на поддерживаемые Ираном военизированные формирования Ирака, в Исламской Республике проведут ДНК-анализ останков Сулеймани и заместителя главы группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандиса.

Это связано с тем, что после взрыва тела Сулеймани, аль-Мухандиса и одного из иракских телохранителей были в буквальном смысле слова разорваны на части. На проведение теста уйдут несколько дней, после чего останки замглавы группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" отправят для захоронения в Эн-Наджаф, расположенный в 160 километрах к югу от Багдада.

Похороны Сулеймани пройдут 7 января

Похороны Касема Сулеймани запланированы на вторник, 7 января, и пройдут в родном городе генерала - Кермане на юго-востоке Ирана.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".