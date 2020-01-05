30 автомобилей ушло под лед во Владивостоке 5.01.2020, 17:51

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Парковать автомобили в одну линию на льду замерзшей бухты было не лучшей идеей.

Аналогичного мнения придерживается и МЧС России по Приморскому краю, которому теперь все это расхлебывать… Все — это 30 автомобилей, провалившихся под лед вдоль берега на острове Русский во Владивостоке, пишет «Онлайнер».

Провал — во всех смыслах этого слова — случился на расстоянии 5 метров от берега. Автомобили ушли под воду на глубину полтора-два метра. Большинство автомобилей провалились частично, а потому некоторые хозяева смогли самостоятельно выгнать их на берег. Жертв, к счастью, нет.