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Стало известно, какой будет погода на православное Рождество

  • 5.01.2020, 18:01
Стало известно, какой будет погода на православное Рождество

Прогноз погоды по Беларуси на 6 - 7 января.

6 января (понедельник) ночью страна будет находиться в основном в поле повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с Балтийского моря, пишет сайт pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями.Ночью по крайнему северо-западу, утром и днем на большей части территории республики кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый умеренный, днем юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -1..-8°С, днем -3.. +3°С.

7 января (вторник) погоду будут определять теплые неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы, ночью по юго-востоку еще скажется влияние уходящей на восток фронтальной системы. Будет облачно с прояснениями.Местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем -1..+4°С.


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