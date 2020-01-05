Вирус геополитики Константин Сонин

5.01.2020, 18:14

Константин Сонин

Это всегда беда для страны, когда лидеров охватывает желание «стать заметными на международной арене».

Вообще я не большой поклонник знаменитого обозревателя NYT Томаса Фридмана. Я понимаю, что он знает всех, кто что-то решает или знает на Ближнем Востоке, и не сомневаюсь в его моральных принципах, но его конструкции часто кажутся надуманными. Но он тут написал разумную мысль по поводу смерти генерала Сулеймани. Что, возможно, иранцы будут поминать американского президента Трампа, который избавил их от Сулеймани, добрым словом. Потому что «вирус геополитики», которым Сулеймани заражал иранскую элиту, очень дорого обходился простым иранцам.

Это не только про Сулеймани. Это всегда беда для страны, когда лидеров охватывает желание «стать заметными на международной арене», «иметь влияние» и т.п. Это беда по нескольким причинам — во-первых, это всегда затратно — деньги отнимаются от того, что нужно гражданам и тратятся на какие-то непроизводительные нужды. Во-вторых, это не просто бесполезные расходы — это всегда обязательства нести такие же бесполезные расходы в будущем. Потому что если ты за что-то отвечаешь, то когда там дела пойдут вкось — а они всегда пойдут в какой-то момент — нужно будет ещё тратить деньги.

Иногда «геополитический вирус» приводит к катастрофическим последствиям. Если бы не Гитлер — и Германия продолжала бы расти теми же темпами, что полвека до него, к середине ХХ века была бы крупнейшей страной Европы и мировой сверхдержавой. Если бы Саддаму Хуссейну не захотелось к своим 10% мировой нефти прибавить кувейтские, до сих пор бы правил, наверное, а миллион мирных иракцев был бы жив. Если бы Мао не попытался кормить коммунистические режимы по всему миру (в его воспалённом мозгу он конкурировал за звание «главного коммуниста в мире»), остались бы живы двадцать миллионов китайцев, умерших от голода во время «Большого скачка».

Но бывают последствия просто плохие, не катастрофические. Рукoводителей СССР «вирус геополитики» ел поедом, но СССР развалился не от бессмысленной и ненужной афганской войны и не от помощи «братским странам» по всему миру. Но не будь этих бессмысленных военных расходов и этой помощи — может быть, за счёт этих средств можно было бы протянуть тяжелые годы реформ без экономической катастрофы и распада страны.

«Вирус геополитики» охватывает, конечно, элиты по всему миру. Но американцев, например, сдерживает, демократия — то, что решающий голос на президентских выборах принадлежит фермерам Айовы и Висконсина и рабочим Пенсильвании и Огайо, сдерживает «вирус», потому что рабочим и фермерам наплевать на американское влияние на Гаити и в Никарагуа. Сдерживает не всегда успешно — та же бессмысленная и ненужная война в Ираке чего стоила. Но в закрытых, авторитарных режимах «геополитизм» цветёт просто махровым цветом.

Вот и Сулеймани — тридцать лет вмешивает Иран, великую страну, во внутреннюю политику соседних стран — Сирии, Ирака, Ливии, Ливана. Ладно, что от этих вмешательств там становилось только хуже — где появился ИГИЛ, где взорвали влиятельного лидера, где начался новый виток гражданской войны. Сулеймани и убили в момент, когда он прилетел в соседнюю страну, Ирак, чтобы натравливать местных арабов на американское посольство. Но, допустим, какое дело иранцам до всех этих иракцев, сирийцев, ливанцев — пусть убивают друг друга в гражданских войнах. Но зачем на это тратить иранские ресурсы? Может теперь, заключает Фридман, со смертью идеолога этих трат, иранцам — и так в тяжелом положении экономически — станет хоть немного полегче.

Константин Сонин, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ, «Эхо Москвы»