Установлена личность женщины, останки которой нашли в Свислочи 5.01.2020, 18:22

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Иллюстрационное фото

Также обнаружено ее тело.

Сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января в Свислочи. Об этом сообщает tut.by.

Сегодня в полдень в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность погибшей. Также обнаружено ее тело.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире одного из домов, расположенных на ул. Романовская Слобода, сотрудниками органов внутренних дел обнаружено тело 37-летней женщины, останки которой ранее были найдены в реке Свислочь», — уточнили в Следственном комитете.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа центрального аппарата Следственного комитета с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства.

Правоохранители поблагодарили СМИ и неравнодушных граждан за помощь, оказанную при расследовании произошедшего.

Напомним, 2 января во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились конечности человека. Позже правоохранители сообщили, что это останки женщины.

Милиция опубликовала фото найденной в Свислочи сумки и просила помощи у очевидцев в поиске ее хозяина.

3 января стало известно, что в связи с этим делом прошел обыск в квартире руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека. Правозащитника также допросили в качестве свидетеля.