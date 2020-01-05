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The Times: Богачи-выходцы из РФ нанимают телохранителей на роль нянь для своих детей

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  • 5.01.2020, 18:31
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The Times: Богачи-выходцы из РФ нанимают телохранителей на роль нянь для своих детей

Многие няни — бывшие военнослужащие спецназа.

"Сверхбогатые родители в самых состоятельных районах Лондона нанимают телохранителей из числа бывших военных, чтобы те присматривали за их детьми и защищали от растущей преступности в столице Великобритании и угрозы похищения, - передает The Times (перевод — inopressa.ru). - Бывшим военнослужащим спецназа платят до 150 тыс. фунтов стерлингов в год за личную охрану детей родителей из России и с Ближнего Востока".

"Сегодня все чаще можно видеть телохранителей, стоящих у школьных ворот в то время, когда там заканчиваются занятия", - пишет издание. - (...) Сэм Мартин, соучредитель 19 London, международного агентства, предоставляющего персонал для домов, офисов, яхт и частных самолетов богатых и высокопоставленных лиц, сказал, что рост преступности в столице привел к росту спроса на услуги личной охраны".

"Все набираемые нами телохранители являются бывшими военными. Тем не менее, когда речь заходит о личной охране детей, клиенты, как правило, требуют сотрудников более высокого уровня, тех, кто обучен оказанию неотложной первой помощи и, возможно, из сил специального назначения, таких как SAS".

"Эти клиенты - как правило, иностранцы и преимущественно из России", - добавляет он.

"За последние пять лет преступность в районах Вестминстер и Кенсингтон и Челси, двух самых дорогих районов Лондона, значительно возросла - на 25 и 16% соответственно. Тем не менее, уличная преступность - лишь часть заботы родителей, стремящихся защитить своих детей. По словам Сергея Мигдала, эксперта по безопасности, который был главным телохранителем российского олигарха Бориса Березовского, выходцы из бывшего Советского Союза и Ближнего Востока, которые наняли охрану для своих детей, сделали это главным образом в качестве меры предосторожности на случай угроз, которые могут возникнуть в результате их "деловых отношений".

"Люди, которым нужна такого рода защита, родом из мест, где криминальная модель включает в себя похищение людей и выкуп, и в 1990-х годах в России именно так и действовали", - заявляет Мигдал, бывший сотрудник уголовной разведки Израиля.

"По словам Мартина, начинающие телохранители могут рассчитывать на оплату в 70 тыс. фунтов в год, а более опытные охранники могут заработать до 150 тыс. фунтов", - говорится в статье.


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