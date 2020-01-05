Андрей Шарендо: Сплотившись, мы способны на все 1 5.01.2020, 19:00

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Андрей Шарендо

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Два года Брест протестует против аккумуляторного завода.

Брестский активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо подвел итоги двухгодичного противостояния властям, в борьбе против вредного производства:

- Главный итог за два в года в борьбе с аккумуляторным заводом – это то, что люди показали, что способны на все, если объединятся. Что мы и сделали. Ведь завод закрыт и не отравляет окружающую среду. Мы показали, что уличные протесты – отличный способ давить на власть.

За 2 года настроения в Бресте не поменялись: люди отстаивают свою точку зрения. Это ядовитое предприятие не должно отравлять город. Продолжаем выходить на улицы, показывать властям, что довольно решительно настроены, на тот случай, если завод все же решат запустить.

Проблема в том, что власти до сих пор не наказали виновных за нарушение экологических норм. Ситуация вокруг завода вскрыла всю эту систему. Виновны не бизнесмены, виновны не заказчики, а виновна - именно власть, при том самая ее верхушка. Самый главный виновный – он на самом верху.

Ситуация с аккумуляторным заводом в Бресте – это вершина айсберга. Вредные производства стоят по всей стране, от которых люди теряют свое здоровье, а часто и жизнь. И самая опасная стройка – АЭС в Островце. Диктатор ради своей финансовой прибыли, готов загнать в могилу тысячи белорусов.

Брест своим примером показал, что с произволом можно и нужно бороться. Бороться за свои права, здоровье, жизнь. Этот год должен стать решающим в борьбе, решающим для всех белорусов. Уже настало время перемен. Ведь если не сейчас, то, когда?