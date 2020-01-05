Маршрутка и легковушка столкнулись под Могилевом: двое погибли, 11 человек в больнице 9 5.01.2020, 19:18

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В оказании помощи пострадавшим приняли участие 60 врачей и медсестер.

4 января в Могилевском районе столкнулись легковушка и маршрутка. После аварии машины загорелись. Два человека погибли из-за травм, не совместимых с жизнью, в том числе ребенок 12 лет. Остальным 11 пострадавшим помощь оказывали 60 медиков. Об этом сообщает tut.by.

Через 15 минут на место аварии прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи. На месте медики провели противошоковую терапию, иммобилизацию (фиксация какой-либо части тела в неподвижном состоянии. — Прим.) и обезболивание.

Все пострадавшие были доставлены в крупные многопрофильные стационары города Могилева (Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи, Могилевскую областную больницу), в которых еще до прибытия пострадавших в приемном покое были сформированы специализированные врачебные бригады.

— Пациентам выполнен весь необходимый перечень обследований (общеклинические, рентгенологические, в том числе компьютерная томография и другие). Девять пациентов госпитализировано. Двум пациентам выполнена диагностическая лапароскопия с дренированием брюшной полости. Одной из пострадавших выполнена оперативная репозиция костных отломков бедренной кости из современных металлоконструкций, — рассказали в Минздраве.

В оказании медицинской помощи пострадавшим было задействовано 60 врачей и медсестер.