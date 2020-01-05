6 января: какой праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

6 января: какой праздник, приметы и что нельзя делать в этот день3
- 5.01.2020, 19:50
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Если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым.
6 января православные христиане отмечают Сочельник 2020. Именины – Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают 6 января 2020 года, а также о главных приметах на 6 января.
Праздник Богоявления 2020 – празднуется западными христианами и наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником. Посвящен рождению Иисуса Христа и событиям, сопутствовавшим ему.
Какой праздник 6 января
6 января 2020 года христиане отмечают Сочельник или вечер Рождества Христова. Это один из важнейших семейных праздников, когда вся семья собирается за ужином. По поверью, именно 6 января родился Иисус Христос. В этот день завершается Филипповский пост.
Если человек родился в Рождественский Сочельник, то он всегда будет счастливым и никогда не будет нуждаться в деньгах. Этим людям рекомендуется носить оберег с гелиотропом, который станет надежной защитой от злых сил.
Приметы на 6 января
Снег идет – урожай на яблоки.
Если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым.
На богатую кутью звездное небо – куры хорошо будут нестись и родит горох.
Лунная ночь – ждите урожая на бахчу.
Иней на деревьях – родят орехи и садовина.
Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от болезней на весь будущий год.
Что нельзя делать 6 января
Нельзя садиться к столу, пока не взойдет первая рождественская звезда.
Не садитесь к Святому ужину в черной одежде.
Не выносите в этот день из дома мусор.
В Сочельник нельзя заниматься шитьем и рукоделием.
Не запрещайте колядовать в вашем доме. Если не впустите их – от вас уйдет успех, если же впустите – ждите достатка и процветания.