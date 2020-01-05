закрыть
5 января 2020, воскресенье, 20:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

6 января: какой праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

3
  • 5.01.2020, 19:50
  • 2,405
6 января: какой праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым.

6 января православные христиане отмечают Сочельник 2020. Именины – Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают 6 января 2020 года, а также о главных приметах на 6 января.

Праздник Богоявления 2020 – празднуется западными христианами и наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником. Посвящен рождению Иисуса Христа и событиям, сопутствовавшим ему.

Какой праздник 6 января

6 января 2020 года христиане отмечают Сочельник или вечер Рождества Христова. Это один из важнейших семейных праздников, когда вся семья собирается за ужином. По поверью, именно 6 января родился Иисус Христос. В этот день завершается Филипповский пост.

Если человек родился в Рождественский Сочельник, то он всегда будет счастливым и никогда не будет нуждаться в деньгах. Этим людям рекомендуется носить оберег с гелиотропом, который станет надежной защитой от злых сил.

Приметы на 6 января

Снег идет – урожай на яблоки.

Если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым.

На богатую кутью звездное небо – куры хорошо будут нестись и родит горох.

Лунная ночь – ждите урожая на бахчу.

Иней на деревьях – родят орехи и садовина.

Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от болезней на весь будущий год.

Что нельзя делать 6 января

Нельзя садиться к столу, пока не взойдет первая рождественская звезда.

Не садитесь к Святому ужину в черной одежде.

Не выносите в этот день из дома мусор.

В Сочельник нельзя заниматься шитьем и рукоделием.

Не запрещайте колядовать в вашем доме. Если не впустите их – от вас уйдет успех, если же впустите – ждите достатка и процветания.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин