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Советник Хаменеи: Иран готовит военный ответ США после убийства Сулеймани

  • 5.01.2020, 20:10
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Советник Хаменеи: Иран готовит военный ответ США после убийства Сулеймани

Это первая прямая угроза из Тегерана, прозвучавшая после ликвидации генерала КСИР.

Военный советник верховного лидера Ирана генерал-майор Хоссейн Дехган заявил в воскресенье о том, что ответ Тегерана на убийство Соединенными Штатами высокопоставленного иранского командира службы безопасности и разведки, руководителя отрядов "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани "наверняка будет военным".

В эксклюзивном интервью CNN (перевод — zn.ua) в Тегеране советник аятоллы Хаменеи сделал самую конкретную и прямую угрозу из Ирана после убийства генерала Сулеймани во время удара американского беспилотника в Багдаде.

Дехган заявил, что Иран нанесет прямой ответный удар по американским "военным объектам". Дехган - бывший министр обороны, а теперь главный военный советник аятоллы Али Хаменеи.

"Можно утверждать, что могут существовать прокси-операции. Мы можем сказать, что Америка, мистер Трамп, приняли меры непосредственно против нас, поэтому мы предпринимаем прямые действия против Америки", - сказал советник верховного лидера Ирана .

Как и другие иранские официальные лица, Дехган предположил, что Иран не спешит принимать ответные меры и будет тщательно выбирать цели.

Наша реакция будет мудрой, продуманной и своевременной, с решающим сдерживающим эффектом.

В ночь на 3 января американские войска нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани. Эта атака стала ответом на нападение поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных группировок на посольство США в Ираке.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал отомстить Соединенным Штатам Америки за убийство Сулеймани. В свою очередь президент США Дональд Трамп намекнул властям Ирана на возможность проведения переговоров.

Вечером 4 января посольство США в Багдаде и военная база "Балад" подверглись ракетному удару.


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