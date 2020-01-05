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Как выросли цены на услуги ЖКХ за 5 лет

  • 5.01.2020, 20:19
Как выросли цены на услуги ЖКХ за 5 лет

Больше всего подорожали услуги, связанные с водой.

Под занавес уходящего года указом Лукашенко от 30 декабря 2019 г. № 490 на 2020 год установлены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Ex-press.by выяснил, как изменялись цены на услуги ЖКХ за последние пять лет. Больше всего подорожали услуги, связанные с водой.

 

 


п/п

Наименование жилищно-коммунальной услуги

Единица измерения

Рост в %

2016-2020

Рост в %

2019-2020

1.

Водоснабжение

1 куб. метр

236.34%

12.54%

2.

Водоотведение

1 куб. метр

315.94%

21.40%

3.

Техническое обслуживание жилых домов

1 кв. метр

19.42%

0%

4.

Капитальный ремонт

1 кв. метр

47.73%

29.87%

5.

 

Теплоснабжение (отопление и подогрев воды)

1 Гкал

54.57%

21.83%

6.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

1 куб. метр

16.72%

 (в областях)

 

33.92%

(в Минске)

17.30%

 (в областях)

 

10.69%

(в Минске)

7.

 

Техническое обслуживание лифта

На одного проживающего в месяц

108.36%

2.86%

8.

 

Газ природный:

 

 

 

в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения

 

в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов

На одного проживающего в месяц

 

 

 

 

49.12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.24%

 

 

 

 

2.43%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.41%

9.

Электрическая энергия:

 

в жилых домах (квартирах), оборудованных электрическими плитами

 

в жилых домах (квартирах), оборудованных газовыми плитами

1 кВт·ч

 

 

 

60.16%

 

 

 

 

60.02%

 

 

 

8.89%

 

 

 

 

8.88%

10.

Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома

на одного проживающего в месяц

30.19%

(в областях)

 

54.72%

(в Минске)

6.15%

(в областях)

 

26.15%

(в Минске)

11.

Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома

на одну квартиру в месяц

2.20%

0%

Как утверждают власти, в наступившем году рост жилищно-коммунальных платежей в расчете на типовую двухкомнатную квартиру и троих проживающих в ней не превысит суммы, эквивалентной 5 долларам США.


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