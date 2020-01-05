закрыть
5 января 2020, воскресенье, 20:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Боевики атаковали военно-морскую базу США в Кении

  • 5.01.2020, 20:30
  • 1,065
Боевики атаковали военно-морскую базу США в Кении
Фото: АР

Они уничтожили несколько самолетов и вертолетов на базе ВМС США Camp Simba на границе с Сомали.

Боевики сомалийской исламистской группировки "Аш-Шабаб" (Al Shabaab) в воскресенье, 5 января, совершили нападение на военно-морскую базу США Camp Simba в Манда Бэй (округ Ламу) в Кении, на побережье Индийского океана, пишет dw.com.

Как передало AFP со ссылкой на внутренний полицейский отчет, который попал в распоряжение агентства, группа нападавших подавила сопротивление охраны базы и уничтожила на ее взлетно-посадочной полосе два самолета, два вертолета и "целый ряд американских транспортных средств".

По словам представителя ВС Кении полковника Пола Ньюгуны нападение джихадистов в результате удалось отразить, четыре из них в результате были убиты. О потерях со стороны американских и кенийских военных не сообщается.

Представители Африканского командования ВС США (AFRICOM) позднее назвали обстановку на базе "динамически развивающейся", отметив, что "процесс обеспечения полной безопасности аэродрома продолжается".

Террористы "Аш-Шабаб" считают американскую базу на границе с Сомали "одной из многих стартовых площадок, откуда ведется" то, что исламисты называют "американским крестовым походом против ислама в регионе". Оттуда ВВС США выполняют боевые вылеты для нанесения авиаударов по группировке в Сомали.

Последний открытый конфликт между "Аш-Шабаб" и кенийскими властями произошел в 2011 году, когда власти страны ответили ударом по боевикам группировки за похищение иностранцев на кенийской территории. С тех пор сомалийские террористы неоднократно обещали совершить крупный теракт в Кении. В апреле 2015 года боевики группировки напали на здание университетского колледжа в кенийском городе Гариссе, погибли 147 человек.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин