Два российских хоккеиста приняли украинское гражданство 2 5.01.2020, 20:57

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Спортсмены получили украинские паспорта.

Российские хоккеисты Олег Петров и Сергей Афанасьев приняли украинское гражданство.

Об этом сообщается на официальной странице в Facebook хоккейного клуба "Днепр" (Херсон), пишет zn.ua.

27-летний Петров выступает на позиции вратаря, 26-летний Афанасьев действует в обороне. Оба выступают за "Днепр". Петров уже выступал за сборную Украины на одном из международных турниров.

Петров также играл за "Сибирских снайперов" (Новосибирск), "Белых Медведей" (Челябинск), "Трактор" (Челябинск), "Ариаду" (Волжск), "Алматы", "Генералов" (Киев) и "Кременчуг". Афанасьев поиграл за "Сарыарку" (Караганда), "Беркут" (Караганда), "Снежных Барсов" (Астана), "Генералов" (Киев) и "Стяуа" (Бухарест).

На данный момент "Днепр" занимает третье место в турнирной таблице УХЛ. Следующий поединок херсонская команда проведет 5 января против "Ледяных Волков".