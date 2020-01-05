«Пять часов на стоянке из-за отказа подписать документы - это вообще законно?» 5.01.2020, 21:11

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«Попасть» на принудительную эвакуацию автомобиля в наше время очень легко.

Кому-то нужно "отойти на минутку", а кто-то просто игнорирует требования ПДД и паркуется там, где это запрещено.

Редакция abw.by частенько сталкивалась с тем, что сотрудники ГАИ не всегда в полной мере соблюдают правила эвакуации, но в случае, о котором речь пойдет сегодня, люди, не обремененные властью, считают, что таковая власть у них имеется.

"Я не разбираюсь, что там написано сейчас и что должно быть"

Екатерина: "Недавно мой автомобиль эвакуировали за нарушение правил парковки - я припарковалась в зоне действия запрещающего знака. Вечером поехала на стоянку, куда доставили автомобиль, но отдавать его там отказались. Говорят: подпишите документы, потом оплатите штраф и услуги по эвакуации и хранению, а затем забирайте.

Я отказалась что-либо подписывать, так как не разбираюсь, что там написано сейчас и что должно быть. Причем требовал все это не инспектор ГАИ, которого не было, а сотрудник автостоянки, который вел себя предельно нагло. Пять часов меня не отпускали оттуда из-за отказа ставить подписи, пока не приехал муж и не пригрозил местным охранникам проблемами. Меня в итоге выпустили со скандалом. Но имели ли право меня удерживать охранники?"

Всему виной жажда денег?

Редакция коротко и понятно объяснит, в чем не правы сотрудники автостоянки.

Во-первых, требование "оплатите все и только тогда забирайте" незаконно в соответствии с Инструкцией о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства:

15. Оплата работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению отбуксированного (эвакуированного) транспортного средства на охраняемой стоянке осуществляется собственником (владельцем) отбуксированного (эвакуированного) транспортного средства или уполномоченным им лицом органу внутренних дел или иной организации, которому (которой) принадлежит средство эвакуации и (или) охраняемая стоянка. В случае отказа от уплаты средств, затраченных на выполнение указанных работ (оказание услуг), они взыскиваются в судебном порядке.

То есть при отказе платить за оказанные услуги собственник автостоянки может впоследствии взыскать эти денежные средства в судебном порядке - и все. А само транспортное средство возвращается по первому требованию. Как правило, на автостоянках об этом прекрасно осведомлены, но в основном данное требование закона там игнорируется. Жажда денег тут и сейчас тому причиной.

11. Помещенное на охраняемую стоянку транспортное средство возвращается его собственнику (владельцу) или уполномоченному им лицу по их первому требованию работником, осуществляющим его охрану. Невозврат транспортного средства в связи с неисполнением постановления о наложении административного взыскания, отказом от оплаты работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства и его хранению не допускается.

Во-вторых, требование об оплате штрафа по административному правонарушению из уст охранника автостоянки - это что-то странное. Это вообще не его дело, а дело лица, ведущего административный процесс, что-то просить или требовать, то есть инспектора ГАИ.

Что касается удержания владельца автомобиля под предлогом "оплатите, а потом отпустим", то тут можно и "нарваться". И это чересчур "ответственные" охранники должны понимать.

Статья 183 УК РБ. Незаконное лишение свободы

1. Ограничение личной свободы человека путем водворения его в какое-либо помещение, связывания или иного насильственного удержания при отсутствии признаков должностного или другого более тяжкого преступления (незаконное лишение свободы), - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом.

Если такое удержание имело место, то смело обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы, а лучше вызывайте сотрудников милиции прямо на стоянку, где совершаются незаконные действия.

Вообще полномочия охранника автостоянки, куда доставили принудительно эвакуированное транспортное средство, весьма ограничены. "Охранять" - это само собой, это его прямая рабочая функция. А еще он должен обеспечить автовладельцу доступ к его автомобилю, причем круглосуточно (п.10 Инструкции), а также при возврате авто передать владельцу автомобиля или его представителю третий экземпляр протокола осмотра транспортного средства

9. Протокол составляется в трех экземплярах, первый из которых остается у сотрудника Государственной автомобильной инспекции, осуществившего принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспортного средства, второй - на охраняемой стоянке, третий, предназначенный для собственника (владельца) транспортного средства, хранится на охраняемой стоянке и вручается ему либо уполномоченному им лицу при возврате транспортного средства.

Вот, собственно говоря, и все, что позволяется лицу, осуществляющему охрану эвакуированного автомобиля на вверенной ему автостоянке.